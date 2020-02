Disney+ je za tri meseca uradio nešto za šta je Netflix-u bilo potrebno dve godine

Iz kompanije Diseny su saopštili da je njihov video striming servis Desney+ prikupio 28.6 miliona pretplatnika po lansiranju servisa 12. novembra. To znači da im je to pošlo za rukom za manje od tri meseca. Kompanija je takođe objavila cifre za njihove druge servise poput ESPN+ i Hulu, koji su došli do cifri od 7.6 miliona i 30 miliona gledalaca redom.

Dok se Disney+ pojavljuje na raznim tržištma, uključujući i SAD prošlog novembra, još uvek nije stigao do korisnika u Evropi. Potrošači i obožavaoci brenda i entuzijasti koji žele da probaju uslugu, još uvek to ne mogu u Ujedinjenom Kraljevstvu, Irskoj, Francuskoj, Nemačkoj, Italiji, Španiji, Švajcarskoj i ostalim zemljama starog kontinenta.

Od 24. marta, međutim, za te zemlje to će se promeniti, a pet dana kasnije počeće sa radom i u Indiji. Kasnije u toku leta u Belgiji, Skandinaviji i Portugalu. Na žalost, datum ili vreme početka rada na prostoru Istočne Evrope nije naveden.

Izvor: phonearena

Podelite s prijateljima

Tweet