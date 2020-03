DJI Osmo Action i Pocket kamere: Stabilizacija

DJI Osmo je sinonim za kamere s kvalitetnim sistemima stabilizacije, zahvaljujući kojima praktično svako može da napravi odlične snimke u bilo kojoj prilici. Pocket i Action su dva uređaja koja su stigla do nas, svaki sa svojim specifičnim namenama.

DJI Osmo Pocket

Najmanji video‑sistem sa stabilizacijom, gimbal sa ugrađenom kamericom, zove se DJI Osmo Pocket i košta 44.999 dinara. DJI Osmo Pocket je gimbal toliko minijaturnih dimenzija da bez problema staje u svaki džep (visok je svega 13 cm). Njegova kamerica poseduje CMOS senzor dimenzija 1/2,3“, koji daje fotografije rezolucije 12 MP, ali i 4K video 3840×2160 sa 60 fps i bitrejtom 100 Mbps. Slow motion se snima u Full HD‑u na 120 fps, a za beleženje zvuka zadužena su dva ugrađena mikrofona – jedan s donje strane kamerice, a drugi otpozadi; oba se mogu podičiti specijalnim algoritmima za uklanjanje neželjenog pozadinskog zvuka.

DJI Osmo Pocket je minijaturni monopod s glavom na koju je montirana kamera; glava se kreće duž tri ose i osetljiva je na pokrete, tako da u slučaju iznenadnih potresa apsorbuje vibracije kako bi se kamera kretala sporije, a snimci izgledali profesionalnije. Na taj način možete istovremeno hodati i snimati, bez bojazni da će se vibracije od hoda prenositi na kameru – snimci su savršeno glatki, kao da su snimljeni dronom. Praćenje onog što kamera „vidi“ odvija se, kao i kod prethodnih modela, preko pametnog telefona (Android ili iOS), koji se montira na namensku ručicu na boku uređaja i povezan je ili preko USB Type‑C porta ili preko Wi‑Fi i/ili Bluetooth funkcija (za Bluetooth je potreban opcioni modul). Ako ipak ekran telefona nije dovoljan, na raspolaganju je i ugrađeni touchscreen ekran dijagonale jedan inč, sa zadnje strane uređaja.

DJI Osmo Action

DJI Osmo Action je moćnija akciona kamera koja stiže s prvoklasnom stabilizacijom ali i konkurentnom cenom od 49.499 dinara. To je sićušna, ali vrlo snažna kamera koja poseduje isti senzor kao Osmo Pocket (CMOS veličine 1/2,3“), koji daje fotografije rezolucije 12 Mp u RAW formatu, ali i 4K video 4096×2160 sa 60 fps pri 100 Mbps. Ispred senzora ponosno stoji široki objektiv sa blendom f/2.8, uglom gledanja od 145 stepeni i strukturom koja se sastoji od tri elementa.

Kvalitet ovih karakteristika je nesporan, a najvažnija je elektronska stabilizacija slike (EIS). DJI RockSteady je stabilizacija koja stvara krop faktor od 18 do 22 odsto (od 1,18x do 1,22x). Stabilizacija radi u svim video‑režimima, osim u slow motion, hyperlapse i time‑lapse modovima. Osmo Action ima dva LCD displeja: osim standardnog touchscreen ekrana dijagonale 2,25“ na poleđini, postoji i manji 1,4″ ekran, pravljen za selfi akcije.

Na kameri postoje tri tastera: za uključivanje/isključivanje, za snimanje i namenski taster Quick Switch (QS), čija je uloga da olakša prelazak između režima, da određuje koji ekran je aktivan, kao i da omogući sveukupna podešavanja parametara, čak i ako nosite rukavice. Snimanje možete pokrenuti i glasovnom komandom. S obzirom na to da je reč o akcionoj kameri, ne iznenađuje činjenica da je DJI Osmo Action vodootporna do dubine od 11 m bez zaštitnog kućišta, otporna na padove do visine od 1,5 m i, naravno, na prašinu.

Osmo Action snima slow motion u Full HD rezoluciji u 240 fps. Na raspolaganju su time‑lapse i hyperlapse režimi, kao i High Dynamic Range (HDR) u 4K30p. Baterija može da traje 116 minuta kada se snima 1080/30p sa uključenom stabilizacijom, odnosno 91 minut kada je stopa snimanja 4K/30p. Osim dva ekrana, Osmo Action poseduje dva mikrofona i dva zvučnika, a tu je i ulaz za eksterni mikrofon preko USB Type‑C konektora.

Korisna adresa: computerlandgames.rs

Cena DJI Osmo Action – 49.499 dinara

Cena DJI Osmo Pocket – 44.999 dinara

Podelite s prijateljima

Tweet