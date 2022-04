Dobre igre o svemiru: Star Trek Online

Video igre koje nas vode u kosmos su odavno popularne, a nude različite avanutre – od kosmičkih borbi do teraformiranja dalekih planeta.

Na spisku finih svemirskih igara je i Star Trek: Online – masivna RPG multiplejer igra koju nazivaju i „blagom za ljubitelje naučne fantastike“. Izašla je još 2010. godine, od developera Cryptic Studios. Dakle, više nije sveža, ali je i dalje hvale, te privlači veliki broj igrača.

Kao najveća prednost se ističe to što svaka misija liči na neku novu epizodu Star Trek serijala, što je ujedno i mana, jer igra možda nije za one koji nisu ljubitelji franšize. Okuplja junake iz različitih serijala, pa glasove pozajmljuju glumci iz The Next Generation, Voyage, te Deep Space Nine.

Holivudska magija se kombinuje s različitim ekspanzijama, pa igrač može da uroni u svemir koji se stalno širi, te da izabere kojoj strani pripada – kažu da se radi o naslovu koji mora da isproba svaki obožavalac Star Trek priče.

Podelite s prijateljima

Tweet