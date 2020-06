Dobre promene za Windows 10 Start meni

Windows 10, manje ili više uspešno, izlazi u susret korisničkim potrebama već pet godina. Iako je Microsoft tokom godina predstavio niz velikih promena, Start meni ne izgleda mnogo drugačije od kada se operativni sistem pojavio 2015. godine. To bi uskoro trebalo da se promeni, budući da promene stižu i u ovaj deo Windows 10 ekosistema.

Unapređena forma, ali i sadržaj

Nedavno su se pojavile i slike koje ilustruju buduće promene i prikazuju čistiji Start meni sa transparentnom pozadinom, te nove Fluent Design ikonice. Live Tiles i dalje ostaju deo dizajna, ali će njihova integracija u celinu biće daleko bolja. Ove promene su važne i zbog velikog broja grešaka koje prate Windows 10 ažuriranja, pa je u septembru 2019. i sam Start meni bio pogođen. Korisnici su tom prilikom dobijali poruke poput “We’ll try to fix it the next time you sign in” ili “Critical Error – Your Start menu isn’t working.”

Mnogo je onih koji tvrde da je Windows 10, a posebno verzija 1903, operativni sistem sa najviše grešaka do sada, što sve više utiče na popularnost ove Windows varijante. Oni koji su zadovoljni ovom verzijom operativnog sistema i dalje veruju da će sve krenuti na bolje, a promene u okviru Start menija su važan korak u tom smeru.

Još uvek nije poznato kada će promene stići do korisnika, ali bi to što kompanija na zvaničnoj Microsoft 365 Facebook stranici deli nove Start meni prizore moglo da znači da novi dizajn stiže uskoro.

