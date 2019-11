Dogecoin – Uspon alternativnih kriptovaluta

U digitalnoj groznici, koja trese sve one koji se bave kriptovalutama, svoje mesto je pronašao i Dogecoin – kriptovaluta koja je nastala iz mimova na kojima je pas rase Shiba Inu. U poslednjih šest meseci ova valuta napreduje, a eksperti predviđaju da bi to mogao da postane trend, te novi talas rasta očekuju pre kraja godine.

Dogecoin se prvi put pojavio 2013. godine, te njegova vrednost još od tada raste, ali brzinom koja čak i onome ko se uopšte ne razume u investicije, ne znači baš ništa. Ipak, dok su se mnogi podsmevali neobičnom coin-u, broj jedinica se uvećavao, te je krajem 2017. bilo 112 milijardi digitalnih novčića. Iako je ove godine doživeo više neuspeha, Dogecoin se i dalje doživljava kao valuta koja bi mogla da utiče na uspon alternativnih kriptovaluta.

Kada se probio krajem 2017. Dogecoin je vredeo 188 satoshi-ja (satoshi je najmanja jedinica Bitkoina), što je bilo oko 0,00673467 dolara. To još uvek najviša vrednost ove valute, ali eksperti očekuju da se to promeni do kraja 2019. godine, što je značajno za one koji nade polažu u alternativne kriptovalute. Malo je verovatno da će se neko u skorije vreme obogatiti preko trgovine Dogecoin valutom, ali veća konkurencija uvek utiče i na kvalitet tržišta.

Izvor: Beincrypto

