Dolazi nova era Galaxy AI– evo delića onoga što donosi

Samsung Galaxy je pomogao da se demokratizuje pristup Internetu i da se kamere pretvore u sredstvo komunikacije bez kog ne možemo da živimo. Iako su sve oči uprte u veštačku inteligenciju, neke od njenih najvećih prednosti još nisu stigle do mobilne tehnologije. Galaxy će to promeniti.

Nijedna kompanija ne može da iskoristi potencijal veštačke inteligencije kao Galaxy. Zašto? Zato što samo Galaxy stavlja moć otvorenosti na vaš dlan. Osmišljena da osnaži svakoga na svakom mestu, Galaxy AI je univerzalna inteligencija na vašem telefonu kakvu do sada niste videli. Svuda gde je to najpotrebnije — od komunikacije bez prepreka preko jednostavnije produktivnosti do neograničene kreativnosti – stvaramo nove mogućnosti.

Galaxy AI predstavlja sveobuhvatno mobilno AI iskustvo na bazi veštačke inteligencije koju je razvio Samsung na samom uređaju i veštačku inteligenciju na klaudu zahvaljujući našoj otvorenoj saradnju sa liderima u sektoru koji misle slično kao mi. Ona će promeniti vaše svakodnevno mobilno iskustvo uz puno poverenje u Galaxy bezbednost i privatnost.

Kao delić prednosti koje će Galaxy AI omogućiti, pogledajte samo ono za šta su naši telefoni u stvari izmišljeni, a to su pozivi. AI prevod poziva uživo će korisnicima sa najnovijim Galaxy AI telefonom uskoro obezbediti ličnog prevodioca kad god im je to potrebno. S obzirom da je integrisan u originalnu funkciju poziva, više nema potrebe za korišćenjem aplikacija trećih lica. Prevodi audio zapisa i teksta će se pojavljivati u realnom vremenu dok govorite, što znači da će telefonski razgovor sa nekim ko priča drugim jezikom biti jednostavan kao uključivanje zatvorenih natpisa kad strimujete neku emisiju. Pošto je u pitanju Galaxy AI na samom uređaju, možete biti sigurni da privatni razgovori ostaju isključivo na vašem telefonu.

Galaxy AI će nas početkom sledeće godine približiti svetu u kom nestaju neke od najčešćih prepreka društvenom povezivanju i u kom je komunikacija lakša i produktivnija nego ikada pre.

Tako veštačka inteligencije menja svet i vaš život nabolje.

„Mobilna tehnologija ima neverovatnu moć da omogući povezivanje, produktivnost, kreativnost i drugo za ljude širom sveta, ali do sada nismo videli da mobilna AI podstiče sve to na pravi način“, izjavio je Vondžun Čoi, izvršni potpredsednik i direktor za istraživanje i razvoj u sektoru mobilnih uređaja. „Galaxy AI je naša najobuhvatnija ponuda inteligencije do sada koja će zauvek promeniti način na koji shvatamo svoje telefone.“

Revolucionarno iskustvo koje osnažuje pravo povezivanje i otvara nove mogućnosti direktno na telefonu. To je ono što Galaxy obećava.

Ovo je samo delić onoga što dolazi. Život stvara nove mogućnosti uz Galaxy, zato se spremite za novu eru mobilne AI.

