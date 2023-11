Sony je do sada prodao preko 46,6 miliona PS5 konzola

Kompanija je prodala 4,9 miliona PS5 konzola u kvartalu koji se završio 30. septembra.

PS5 konzola је izašla u novembru 2020.godine

Sony je imao izuzetno uspešan kvartal kada je u pitanju prodaja PlayStation 5 konzola. Kompanija je prodala 4,9 miliona PS5 jedinica u svom drugom finansijskom kvartalu koji se završio 30. septembra. Time je ukupan broj prodatih konzola dostigao 46,6 miliona.

Kompanija je prodala 1,6 miliona jedinica više nego u istom periodu 2022. godine. Važno je napomenuti da Sony nije mogao da zadovolji potražnju za konzolom dugi niz vremena zbog problema sa lancem snabdevanja koji su mučili tehnološku industriju. Ipak kompanija je konačno uspela da poveća proizvodnju prošle godine nakon što su se nestašice smanjile. Do jula 2023. godine, kompanija je prodala više od 40 miliona PS5 konzola od kada je model izašao u novembru 2020. godine.

Kako bi postigao svoj cilj prodaje od 25 miliona PS5 jedinica za ovu fiskalnu godinu, Sony će morati prodati još 16,8 miliona jedinica. To je zaista ogroman broj. Kompanija je prodala samo 19,1 milion PS5 konzola tokom cele fiskalne 2022. godine. Predsednik Sony-ja Hiroki Totoki veruje da je to cilj koji kompanija “može vrlo lako postići”. Kompanija verovatno očekuje povećanje prodaje kada se pojave manji modeli PS5 konzole i to upravo za vreme praznične euforije.

Pored prodaje hardvera, Sony je takođe objavio da je prodao 67,6 miliona igara u drugom kvartalu. Ipak samo 4,7 miliona su bile igre koje je proizvela i izdala kompanija Sony ili njene pridružene firme. Međutim, očekuju se mnogo veći prodajni rezultati igara u sledećem kvartalu obzirom na to da je Marvel’s Spider-Man 2 prodat u 5 miliona primeraka u svojih prvih 11 dana i time je nadmašio svog prethodnika koji je prodat u 9 miliona kopija za 80 dana.

Izvor: Engadget

