Domaći E-commerce u brojkama

Najnovije istraživanje Gemius‑a obuhvatilo je publiku na Internetu stariju od 18 godina, a odnosilo se na socijalno‑demografski profil korisnika, publiku koja kupuje i ne kupuje online, kao i analizu korisnika mobilnih telefona i tableta. Šta smo naučili o domaćem e‑commerce‑u?

Počećemo od zanimljive konstatacije da je 2017. godine zabeležen rast učešća žena koje kupuju na Internetu od 3,5 odsto (sada iznosi 48,8 odsto), dok je za isti procenat opao broj muškaraca koji kupuju online. Ove godine su za online kupovinu bili manje zainteresovani mlađi kupci, od 18 do 36 i od 57 do 76 godina, dok je porastao broj kupovine preko Interneta kod starosnih grupa od 37 do 57 godina. Skoro polovina online trgovine odlazi na kupce sa VSS, čak 45,2 odsto, i reč je o zaposlenim posetiocima Interneta s primanjima većim od 80.000 dinara.

Rast tržišta

Broj ljudi koji svakodnevno koriste Internet povećao se za 3,3 odsto i danas iznosi 93,7 odsto. U isto vreme zabeležen je pad (3,7 odsto) korisnika desktop računara i laptopa, dok su svi drugi uređaji zabeležili rast, među njima posebno smart televizori.

Korisnici Interneta, prema ovom istraživanju, sve više traže online trgovine, pa je broj kupovina na domaćim online prodavnicama skočio za 16,4, na stranim za 15,5, dok je za 8,3 odsto zabeležen rast online plaćanja. Strani šopovi su daleko popularniji od domaćih, a stariji kupci očekuju drugačiji pristup, tražeći ispunjenje raznih očekivanja i isporučivanje pouzdanih informacija. Opšti je zaključak kako treba raditi na edukaciji, jer svi očekuju uglavnom generičke stvari, niže cene, akcije, jeftiniji transport…

Istraživanje pokazuje da se u Srbiji preko Interneta najčešće kupuje odeća, slede tehnički uređaji, bukiranje turističkih aranžmana i sportska oprema. Prosečna vrednost korpe je između 1000‑5000 dinara, a analitičari ocenjuju da je to odlična prilika za online šopove da povećaju vrednost korpe i privuku kupce da obave preko njih i drugu, i treću kupovinu.

Pogled u budućnost

Za vlasnike online prodavnica optimistična je najava da u narednoj godini čak 50 odsto kupaca planira da potroši više nego ove godine. Top‑tri najpouzdanija način plaćanja kod online šopova i dalje su plaćanje kešom prilikom isporuke, zatim debitnom ili kreditnom karticom, te online transferom s bankarskog računa.

Kada je reč o Internet publici koja nikada ranije nije kupovala, dva su osnovna razloga koja se navode za to: imaju potrebu da vide proizvod pre nego što ga kupe, a osim toga online kupovina im deluje suviše komplikovano. Zaključujete, naravno, da se radi o starosnim grupama preko 37, tačnije preko 47 godina. Preporuka za online šopove je da njihova ponuda na sajtu mora da bude jasna, jednostavna i laka.

Kod ispitivanja kupaca koji koriste mobilne aparate, zaključak je da je Android „kralj“ i nema indicija da će se tu nešto promeniti. Broj ljudi koji ne troše novac preko mobilnih trgovina znatno opada. Prema tome, trgovci treba da prilagode svoje e‑šopove korisnicima mobilnih uređaja i da ne zaborave činjenicu koja se pokazala u Poljskoj, a to je da 64 odsto korisnika započne kupovinu pametnim telefonom, ali je završi na tabletu ili laptopu. Kada se radi o korisnicima tableta, treba imati na umu i najmlađe i najstarije potrošače.

Strani online šopovi i platforme mnogo su popularniji nego prošle godine, što govori o jakoj konkurenciji koju imaju domaće Internet prodavnice. Strategija za online šopove za 2018, prema istraživanju Gemius‑a, treba da bude: obavezna prisutnost na računaru, laptopu, ali pre svega na mobilnom telefonu. Neophodan je dobar sadržaj e‑šopa, a odlične fotografije proizvoda uz sjajan video će svakako povećati vašu online prodaju.

