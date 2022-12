DoorDash otpušta 1250 radnika

DoorDash kaže da otpušta oko 1.250 zaposlenih u poslednjem slučaju stezanja kaiša u poznatoj tehnološkoj kompaniji. Izvršni direktor Toni Xu napisao je u napomeni zaposlenima da je DoorDash ubrzao zapošljavanje tokom pandemije COVID-19 kako bi uhvatio korak sa svojim rastom, pošto je kompanija zapravo bila manja od početka 2020. godine. Za većinu investicija DoorDash-a se kaže da se isplate.

Kriza uticala i na DoorDash

Xu je dodao da je DoorDash „bio otporniji od drugih kompanija za e-trgovinu“. Podaci trećih strana sugerišu da je kompanija povećala svoj udeo na tržištu isporuke hrane na 56 procenata prodaje od septembra. Međutim, DoorDash je i dalje podložan spoljnim faktorima, kao što su rastuće kamatne stope i pretnja recesije.

Rast kompanije je usporen i Xu je rekao da će, ako DoorDash ne smanji troškove, njegovi operativni troškovi nadmašiti prihode. Otpuštanja će činiti oko šest odsto radne snage DoorDash-a.

DoorDash-ov paket otpremnina će uključivati 17 nedelja plate zajedno sa berzanskim paketom za februar 2023. godine, za one koji ispunjavaju uslove. Zdravstvene beneficije će trajati do kraja marta, a COBRA pokrivenost će ostati dostupna do 18 meseci. Xu je napomenuo da će DoorDash postaviti 1. mart kao datum prestanka radnog odnosa kako bi radnicima imigrantima koji su u SAD na vizama dali više vremena da nađu drugi posao. Štaviše, DoorDash kaže da će ponuditi podršku pri regrutovanju.

Lyft, još jedan veliki igrač u ekonomskom prostoru, rekao je ranije ovog meseca da će otpustiti 13 odsto svojih zaposlenih. Druge značajne tehnološke kompanije sprovele su masovna otpuštanja poslednjih meseci, uključujući kompanije Meta, Twitter, Amazon, Roku, Snap, Patreon i Peloton.

Izvor: Engadget

