Meta – borba oko budućnosti VR platforme

Bajdenova administracija je započela suđenje visokog profila kako bi sprečila Facebook matičnu Meta Platforms Inc da kupi programere aplikacija za virtuelnu realnost Within Inc.

FTC je tužio u julu kako bi prekinuo dogovor, rekavši da bi Meta akvizicija kompanije Within „imala tendenciju da stvori monopol“ na tržištu za fitnes aplikacije virtuelne realnosti (VR). Zamolio je sudiju da naloži preliminarnu zabranu kojom bi se obustavila predložena transakcija

U uvodnom izlaganju, advokat FTC-a Abby Dennis rekla je da je akvizicija Within-a deo Meta-ine ponude za sticanje novih i raznovrsnijih korisnika virtuelne realnosti, uključujući kupce popularne aplikacije za vežbanje virtuelne realnosti Supernatural kompanije zasnovane na pretplati, a koji su obično starije žene.

To bi upotpunilo postojeće Meta-ine korisnike virtuelne realnosti, koji imaju tendenciju da izobliče mlade i muškarce, dodao je Dennis.

„Meta je mogla da izabere da iskoristi sve svoje ogromne resurse i mogućnosti da napravi sopstvenu namensku VR aplikaciju za fitnes, i planirala je to da uradi pre nego što je kupila Within“, rekao je Dennis.

Suđenje će poslužiti kao test FTC-ove ponude da odbaci ono što vidi kao ponavljanje kompanije koja kupuje svoj put do dominacije, ovog puta na tržištima virtuelne i proširene stvarnosti u nastajanju.

FTC odvojeno pokušava da primora Metu da povuče dve prethodne akvizicije, Instagram i WhatsApp, u tužbi podnetoj 2020. Obe su bile na relativno novim tržištima u vreme kada su kompanije kupljene.

Pobeda vlade bi mogla da ugrozi Metinu sposobnost da manevrira u oblasti tehnologije u nastajanju koju je izvršni direktor Mark Zuckerberg identifikovao kao „sledeću generaciju računarstva“.

Ako bude blokirana da vrši akvizicije u prostoru, Meta bi se suočila sa većim pritiskom da proizvodi sopstvene hit aplikacije i odustala bi od dobitaka – u smislu prihoda, talenta, podataka i kontrole – povezanih sa dovođenjem inovativnih programera u kuću.

U okviru razvijene Supernatural, koju reklamira kao „kompletnu uslugu fitnesa“ sa „stručnim trenerima“, „prelepim destinacijama“ i „vežbama u koreografiji uz najbolju dostupnu muziku“.

Dostupan je samo na Meta’s Quest uređajima, koji su slušalice koje nude impresivne digitalne vizuelne i audio zapise za koje kompanija za istraživanje tržišta IDC procenjuje da pokrivaju 90% globalnih isporuka na tržištu hardvera virtuelne realnosti.

Većinu od više od 400 aplikacija dostupnih u prodavnici aplikacija Quest proizvode spoljni programeri. Meta poseduje najpopularniju aplikaciju virtuelne realnosti u prodavnici aplikacija Quest, Beat Sabre, koju je kupila 2019.

Meta je tvrdio da je FTC loše uradio posao u definisanju relevantnog tržišta i da se takmiči sa čitavim nizom fitnes sadržaja, a ne samo sa VR aplikacijama za fitnes.

Takođe je rečeno da je FTC potcenio konkurenciju na tržištu za fitnes aplikacije namenjene VR.

Kompanija za društvene medije pristala je da kupi Within u oktobru 2021., dan nakon što je promenila ime iz Facebook u Meta, signalizirajući svoju ambiciju da izgradi impresivno virtuelno okruženje poznato kao metaverzum.

Meta nije otkrila cenu za posao, ali je tehnička publikacija Informacija objavila da je reč o oko 400 miliona dolara.

Zuckerberg će biti svedok na suđenju. Drugi potencijalni svedoci su izvršni direktor Within Chris Milk i glavni tehnološki direktor kompanije Meta Andrew Bosworth, koji vodi jedinicu kompanije Reality Labs orijentisanu na metaverzu.

Suđenje se vodi u Okružnom sudu SAD za severni okrug Kalifornije.

Pored odbrane akvizicije Within-a, očekuje se da Zuckerberg bude ispitan o strategiji Facebook roditelja za svoje VR poslovanje, kao i o planovima kompanije da podrži programere trećih strana, navodi se u sudskom dokumentu.

Izvor: Reuters

