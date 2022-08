DreamWorks će otvoriti kod svog MoonRay renderera

DreamWorks je poslednjih godina otvoreno nabavljao neke od svojih tehnologija, a sada se njegovo odeljenje za animaciju sprema da učini više alata besplatno dostupnim. DreamWorks Animation će objaviti svoj MoonRay renderer za praćenje zraka kao softver otvorenog koda kasnije ove godine.

MoonRay tehnologija već korišćena u pojedinim filmovima

Iz DreamWorks-a su oduševljeni jer mogu da podele posle više od 10 godina inovacije i razvoj na MoonRay vektorizovanoj, navojnoj, paralelnoj i distribuiranoj bazi koda. Očekuju da će baza koda postati jača uz učešće zajednice dok DreamWorks nastavlja da pokazuje svoju posvećenost otvorenom kodu.

Kompanija je koristila MoonRay u filmovima, uključujući How to Train Your Dragon: The Hidden World, Croods: A New Age and The Bad Guys, kao i u predstojećem spektaklu Puss In Boots: The Last Wish. Ostaje da se vidi da li posvećeni hobisti mogu da kreiraju animaciju koja je jednaka kvalitetu vizuelnih prikaza koje DreamWorks izbacuje. Svakako će imati još jednu korisnu alatku koju mogu da dodaju.

Izvor: Engadget

