Dronovi koji prepoznaju nasilno ponašanje

Automatsko nadgledanje postaće prisutnije kako kompanije budu pronalazile nove načine za upotrebu mašinskog učenja u analiziranju video sadržaja koji se emituju uživo. Najnoviji projekat naučnika iz Velike Britanije i Indije pripada upravo ovoj kategoriji, te ukazuje na još jedan način na koji bi ova tehnologija mogla da se koristi: za identifikovanje nasilnog ponašanja u velikim gužvama, a uz pomoć dronova koji su opremljeni video kamerama.

U naučnom radu koji je naslovljen „Eye in the Sky“ naučnici opisuju sistem koji su kreirali, a koji koristi jednostavni Parrot AR dron sa četiri propelera, koji služi za slanje video sadržaja preko mobilne konekcije, a kako bi se ovaj analizirao u realnom vremenu. Nakon toga se uz pomoć algoritama koji su „trenirani“ deep learning metodom procenjuju poze ljudskih tela na snimku, a kako bi se izdvojile one koje su prethodno obeležene kao „nasilne.“ U prvoj fazi uključeno je samo pet poza koje ukazuju na određene nasilne radnje: davljenje, udaranje, šutiranje, pucanje i ubadanje.

Naučnici se nadaju da će ovaj sistem uskoro moći da se koristi tokom događaja koji okupljaju veliki broj ljudi, a kako bi se na vreme registrovale nezakonite radnje u javnim prostorima. Ideja je usledila nakon brojnih terorističkih napada, budući da kreatori tvrde da bi takvi događaji u budućnosti mogli da se spreče ako kamere na vreme budu detektovale potencijalno nasilno ponašanje, te situacije poput one u kojoj neko ostavi torbu ili paket duže vreme bez nadzora.

Ovaj program je još uvek u početnoj fazi, te postoje određeni problemi kada je tačnost u pitanju, a stručnjaci tvrde da je sistem nasilne poze prepoznavao sa 94% tačnosti, ali su dodali da se taj procenat smanjivao kako se povećavao broj osoba na snimku.

Izvor: The Verge

