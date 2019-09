Dropbox postaje kolaboracioni alat sa novom Spaces funkcijom

Iako kao konkurenciju sebi ima internet divove poput Majkrosofta i Gugla, Dropbox je ostao jedno od najboljih rešenja za online skladištenje podata jer se bavi samo time. Međutim, desktop aplikacija je nedavno potpuno preuređena da postane centralno mesto za sav vaš rad, a sada ima i novu funkciju koja vam omogućava kolaboraciju više ljudi na istom projektu.

Dropbox sad omogućava da svaki folder pretvorite u Space, tako što ćete to dodati u opisu. Pošto to uradite, možete da ubacite vaša dokumenta i foldere i napravite to do liste. Ovo je pored svih standaradnih mogućnosti u regularnim dropbox folderima, kao što je dodavanje komentara na fajlove, ubacivanje web linkova i mogućnost gledanja istorije fajla.

Android aplikacije trenutno izgleda da ima samo osnovnu podršku za novu mogućnost kolaboracije, bez dodatnih mogućnosti. Nadajmo se da će su u međuvremenu ovo promeniti.

Druge nove funkcije uključuju mašinsko učenje pretrage fotografija, poput Google slika, pregleda fajlova i mogućnost da se doda Dropbox Paper dokumenta svakom folderu. Iz Dropbox-a su takođe naveli da pretraga unutar dokumenata uskoro dolazi.

Izvor: androidpolice