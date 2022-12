DuckDuckGo sada blokira jedan od Google-ovih najiritantnijih popup prozora

DuckDuckGo – browser koji je dugo bio povezan sa privatnošću i zaštitom podataka – najavio je novu funkciju koja će blokirati jedan od najčešćih iskačućih prozora koje korisnici weba verovatno vide: Sign in with Google.

Recite ne prijavi pomoću Google popup prozora

Kompanija citira Reddit, Zillow i Booking.com kao neke web lokacije koje često prikazuju ovaj Google iskačući prozor, obično nakon prvog učitavanja web stranica. Kaže da će, sa svojim ažuriranim mobilnim aplikacijama ili ekstenzijama za Firefox, Chrome, Brave i Edge, korisnici biti „pošteđeni ovih ometajućih i obmanjujućih iskačućih prozora“ u nastojanju da predstave „čistije iskustvo i više privatnosti“.

Međutim, to je više od samo uklanjanja dosadnih iskačućih prozora, prema DuckDuckGo. U saopštenju za štampu, kompanija je objasnila da je omogućavanje Google-u da poveže vaš nalog sa istorijom pregledanja još jedan „još jedan način da Google prati korisnike a da oni to ne znaju“, do te mere da je kreirana tužba protiv prikupljanja istorije pregledanja, kolačića i drugih podataka o sajtu. DuckDuckGo smatra da bi Google ovo mogao da predstavi web programerima kao „dobitnu prednost“, omogućavajući im da predstave relevantnije, ciljane oglase, čime bi se ostvario veći prihod za web stranice. Zauzvrat, smatra se da Google prikuplja ogromne količine podataka.

Očekuje se da će ažuriranje uskoro biti uvedeno u iOS i Android verzije browsera, kao i na ekstenije kompanije za mnoge popularne web browsere za desktop računare. Verovatno će takođe biti deo potpunog izdanja macOS aplikacije, koja je trenutno u javnoj beta verziji, i Windows aplikacije, za koju se očekuje da će dostići javnu beta fazu u narednim nedeljama.

Izvor: Techradar

Podelite s prijateljima

Tweet