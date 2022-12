Microsoft i Activision Blizzard u borbi sa FTC-om

Kompanije su iznele svoje argumente zašto bi Microsoft-u trebalo dozvoliti da kupi Activision za 68,7 milijardi dolara.

Kompanije tvrde da će potrošači imati koristi

Microsoft je podneo zvaničan odgovor na antimonopolsku tužbu Federalne trgovinske komisije koja želi da spreči kompaniju da kupi Activision Blizzard za 68,7 milijardi dolara. Odgovori kompanije odbacuju tvrdnje agencije da bi preuzimanje štetilo konkurenciji u industriji igara.

„Komisija ne može da podnese svoj teret i pokaže da će transakcija po potrošače biti još gora. Naime, akvizicija će omogućiti potrošačima da igraju igrice Activision-a na novim platformama i pristupaju im na nove i pristupačnije načine“, napisao je Microsoft.

FTC je ranije ovog meseca tvrdio da će, ukoliko se dogovor zaključi, to će „omogućiti Microsoft-u da potisne svoje konkurente“. Agencija je ukazala na to da Microsoft neke naslova kao što su Bethesda pravi ekskluzivno za svoje platforme.

Microsoft je priznao da planira da tri buduća Bethesda naslova napravi isključivo za Xbox i PC. Imena tih igara su ažurirana, ali će Starfield i Redfall biti dostupni samo na Xbox-u, PC-u i Xbox Cloud Gaming-u. Takođe, FTC u svojoj žalbi tvrdi da Microsoft planira da Elder Scrolls takođe učini dostupnom samo za pomenute platforme.

Jedno od spornih pitanja je i Call of Duty

Jedna od glavnih tačaka u vezi sa dogovorom je budućnost Call of Duty-a. U pokušaju da umiri regulatore, Microsoft se obavezao da će Call of Duty zadržati na platformama konkurenata najmanje 10 godina ako se akvizicija realizuje, i da će igru dovesti na Nintendo konzole. Međutim, Sony nije prihvatio Microsoft-ov plan.

„Kupovina jedne igre od strane trećeplasiranog proizvođača konzola ne može da ugrozi visoko konkurentnu industriju. Posebno je to slučaj kada je proizvođač jasno stavio do znanja da neće zadržati igru“, napisao je Microsoft. „Činjenica da je Xbox-ov dominantni konkurent do sada odbio da prihvati Xbox-ov predlog ne opravdava blokiranje transakcije koja će koristiti potrošačima.

Microsoft i Activision Blizzard tvrde da držanje Call of Duty-a podalje od drugih platformi ne bi imalo smisla. Activision navodi da bi pravljenje ekskluzivne franšize „bilo katastrofalno za Xbox“, jer bi izgubilo milijarde u prodaji igara. Takođe, izgubio bi „ogromni delo gejmera za koje je Activision toliko naporno radio da privuče i zadrži“.

Obe kompanije su se protivile FTC-u, Microsoft je tvrdio da su procedure neustavne. „Struktura ovih administrativnih postupaka, u kojima komisija i pokreće i konačno odlučuje o žalbi protiv Microsoft-a, krši Microsoft-ovo peto amandmansko pravo na sudski postupak pred neutralnim sudom“, navodi Microsoft. Takođe, Microsoft se protivi odluci agencije koja je podnela žalbu upravnom sudu, a ne saveznom.

Activision navodi da se FTC udaljava od „osnovne svrhe“ antimonopolskih zakona da zaštiti konkurenciju umesto konkurenata. U saopštenju se navodi da je agencija „zaslepljena ideološkim skepticizmom u vezi sa tehnološkim poslovima visoke vrednosti i pritužbama konkurenata“ i da je „izgubila iz vida realnost intenzivne konkurentske industrije igara na sreću“.

Rok za završetak akvizicije je jul sledeće godine

Bez obzira na sve, Microsoft želi da se dogovori o uslovima sa FTC-om i drugim regulatorima koji će dovesti do toga da kompanije realizuje akviziciju. „Ostajemo posvećeni kreativnim rešenjima sa regulatorima koja će zaštititi konkurenciju, potrošače i radnike u tehnološkom sektoru. Kao što smo naučili iz naših tužbi u prošlosti, nikada se ne zatvaraju vrata i ostavlja se mogućnost da se pronađe sporazum koji može koristiti svima“, rekao je predsednik i potpredsednik Microsoft-a Bred Smit.

„Ne postoji razuman, legitiman razlog da se naša transakcija ne završi. Naša industrija ima ogromnu konkurenciju i više prepreka. Postoji više uređaja nego ikada pre koji igračima omogućavaju širok spektar izbora za igranje igrica, Activision Blizzard-a, rekao je izvršni direktor Bobby Kotick. „Mašine i alati su besplatno dostupni za velike i male programere. Opseg distribucije igara nikada nije bio rasprostranjeniji. Verujemo da ćemo pobediti u ovom slučaju.“

Rok za završetak akvizicije je jul. Ako to ne učine do tada, Microsoft i Activision će morati da ponovo pregovaraju ili da ga odustanu od dogovora. Microsoft bi se tada suočio sa naknadom za raskid od čak 3 milijarde dolara.

Međutim, prema izveštajima Axios-a, FTC-ov antimonopolski slučaj trebalo bi da bude ponovo pred upravnim sudom 2. avgusta. U međuvremenu, agencija bi još uvek mogla da traži preliminarnu zabranu na saveznom sudu kako bi sprečila zatvaranje akvizicije.

Akvizicija se takođe suočava sa nadzorom regulatora u Velikoj Britaniji i Evropskoj uniji. Očekuje se da će odgovarajuće agencije za zaštitu konkurencije doneti odluke o dogovoru u prvoj polovini 2023.godine.

