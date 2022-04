Dve trećine ransomware žrtava je prošle godine platilo otkupninu

Prema Cyberthreat Defence Report-u koji je objavio CyberEdge Group, tokom prošle godine hakeri su uspešno izveli čak 71 procenat ransomware napada. To je znatno veći procenat u odnosu na 2017. godinu kada je uspešno izvedeno 55 procenata napada. Od uspešno napadnutih žrtava, skoro dve trećine (63 procenta) je platilo traženi iznos otkupnine kako bi vratili povećanje (2017. godine to je uradilo 39 procenata kompanija).

CyberEdge smatra da postoje tri glavna razloga za plaćanje otkupnine. Najvažniji razlog je što se kompanije (s razlogom) plaše da će, ako odbiju da plate otkupninu, ukradeni poverljivi i osetljivi podaci izaći u javnost, što će imati dalekosežne posledice po poslovanje. Drugi razlog je što kompanije smatraju da će plaćanje otkupnine biti jeftinije nego da poslovni sistemi i procesi budu blokirani duži vremenski period, od gubitka poverenja klijenata i od potencijalnih tužbi zbog javnog objavljivanja poverljivih podataka. Treći razlog je što je 72 procenta kompanija koje su platile otkupninu, uspešno i brzo povratilo svoje podatke, To je znatno povećanje u odnosu na 2917. godinu, kada je to uspelo samo 49 procenata kompanija.

U izveštaju se takođe pominje da je danas pravo pitanje kada će neka kompanija biti napadnuta, a ne da li će biti napadnuta. S tim u vezi pominje se i da čak 84 procenta organizacija nema odgovarajuće IT bezbednosne stručnjake, ne zato što ne želi, već jer ih je veoma teško naći na tržištu rada. U 41 procentu organizacija nedostajali su iskusni IT security administratori, u 33 procenta IT security analitičari, a u 32 procenta IT security arhitekte.

Pozitivne stvari u vezi sa ovim su da je 83 procenta kompanija u toku prošle godine povećalo budžete za IT bezbednost, kao i da je prosek povećanja bio 4.6 procenata.

Izvor: Betanews

