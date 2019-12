Easy WMS: Lako upravljanje magacinskim poslovanjem

Svakodnevno uvođenje digitalnih informacionih sistema u poslovanje rezultuje drastično većom produktivnošću i opštim podizanjem kvaliteta usluge. Iako se na prvi pogled čini veoma napornim i komplikovanim poduhvatom, naročito za kompanije koje se oslanjaju na lance snabdevanja, softverska rešenja kao što je Identicus Mecalux Easy WMS mogu mnogo da pomognu, u svakom pogledu!

Već više od 15 godina Identicus uspešno posluje na teritoriji Srbije, uspostavljajući blisku saradnju s kupcima u širokom delokrugu poslovanja. U njihove klijente spadaju maloprodajni lanci, logističke kompanije, zdravstvene ustanove, kompanije koje se bave proizvodnjom, distribucijom, farmacijom i prehrambenom industrijom. Drugim rečima, svi koji imaju potrebu da unaprede magacinsko poslovanje mogu biti potencijalni klijenti Identicus‑a.

Mecalux Easy WMS

Platforma pruža čitav niz logističkih rešenja za kompletan lanac snabdevanja. Optimizuje i kontroliše niz akcija u svim procesima, uključujući proizvodnju, skladištenje, komisioniranje, kao i otpremanje i distribuciju robe. Takođe, omogućava analizu kompletnog lanca snabdevanja, s detaljnim i preciznim izveštajima u realnom vremenu i putem prilagođenog, jasnog i intuitivnog korisničkog interfejsa. Omogućava upravljanje skladišnim procesima pomoću papira ili mobilnih terminala u standardnim visokoregalnim skladištima, bez obzira na sektor poslovanja. Pri tome se garantuju potpuna sledljivost i lako praćenje tokova robe, od njenog ulaska u skladište do izlaska iz njega.

U prednosti korišćenja ovakvog sistema ubrajamo:

Kontrola zaliha u svakom trenutku

Niži logistički troškovi

Uvećavanje skladišnog kapaciteta

Smanjenje ručnih operacija i eliminisanje grešaka

Precizno i brzo komisioniranje

Prilagođenost novim vrstama potreba, uključujući tu i e‑commerce usluge

Upravljanje omnichannel operacijama

Brz povrat investicije

Easy WMS uključuje niz modula koji su posebno optimizovani za određenu vrstu operacija. Tako imamo WMS for e‑commerce, WMS for Manufacturing, Supply Chain Analytics, Multi‑Carrier Shipping, Store Fulfillment i Labor Management System, gde je svaki modul zadužen za tačno određenu podgrupu u okviru celokupne delatnosti. Na taj način se garantuje sveobuhvatnost informacija koje rešenje pruža: od upravljanja zalihama i porudžbenicama, preko efikasnog praćenja i kontrole sirovina, poluproizvoda i gotovih proizvoda, preko analize i pregleda raznih ključnih indikatora u lancu snabdevanja, preciznog pakovanja i obeležavanja paketa i automatske komunikacije sa eksternim sistemima (recimo, kurirskim službama), pa sve do preciznog merenja učinka zaposlenih, u zavisnosti od broja izvršenih zadataka, kretanja unutar skladišta, s pregledom dnevnih, nedeljnih i mesečnih normi, što može pomoći u optimizovanju dnevnih aktivnosti, rasporeda u smenama, planiranja radnih zona…

Dobar primer kako savremena IT rešenja pozitivno utiču na tradicionalne biznise u novim vremenima jeste firma Baki D.O.O. iz Kragujevca. Reč je o firmi koja se bavi prodajom pneumatika i koja je upravo primenom Mecalux Easy WMS rešenja kompanije Identicus unapredila svoj biznis. Stoga smo zamolili direktora Dragojla Baraća da s nama podeli utiske vezane za implementaciju WMS rešenja u svakodnevno poslovanje.

Kako se u firmi koja se bavi prodajom pneumatika za vozila pojavila potreba za efikasnim i digitalizovanim poslovnim rešenjem?

Konstantno se povećavao broj produkata, kako po broju dimenzija, tako i modela, brzinskih indeksa guma. Takođe, potreba je nastala i kao produkt razvoja tržišta i znatnog povećanja brendova koji su dostupni na tržištu Srbije. Situacija se brzo menja, gotovo iz dana u dan, i moramo odgovoriti na potrebe tržišta i klijenata.

Zbog čega ste se opredelili baš za Identicus i kako ste došli do njih, putem preporuke i iskustva nekog partnera ili na neki drugi način?

Identicus je dobio priliku kao i svi ostali ponuđači u tom momentu. Prezentacija i ponuda Identicus‑a bili su najbolji i najuverljiviji na konkursu.

Kakva su bila vaša očekivanja spram onoga što ste dobili – da li ste zadovoljni postignutim i da li se ulaganje ispostavilo ne samo isplativim već i da li je pomoglo da se uspostave novi odnosi unutar vaše kompanije?

Očekivanja i realizacija poklapaju se i posle dve godine, što znači da smo zadovoljni postignutim. Uspostavljanje novih odnosa nametnuto je našom odlukom da napravimo profesionalno skladište za gume. Rešili smo da podignemo kvalitet usluge i tražili smo potencijalne partnere koji bi nam pomogli u realizaciji naših planova. Stoga je i program WMS od početka bio sastavni deo skladišta.

Koje su ključne prednosti implementacije Mecalux Easy WMS poslovnog rešenja u vašem slučaju?

Ključna je brza reakcija, kako kod prijema, tako i kod izdavanja pneumatika. To je dalje povuklo dodatno uređenje i optimizaciju poslovanja, izveštavanja, nabavki i slično, tako da je cela firma podignuta na viši nivo i došla je do izražaja velika profesionalnost naših zaposlenih, što unapređuje kompletnu kompaniju.

Kao što znamo, nakon uspešne implementacije predstoji dug period eksploatacije rešenja u kome je ključna stvar – podrška. Kako stoje stvari po tom pitanju i da li ste zadovoljni podrškom Identicus tima?

Apsolutno smo zadovoljni. Identicus je tu da odgovori na sve naše želje, potrebe i zahteve, a realizacija se odvija veoma brzo. S te strane imamo samo reči hvale za profesionalizam koji pokazuje naš partner, zbog čega se konstantno iznova pokazuje kao pravi izbor.

Za dobru implementaciju potrebni su kvalitetni kadrovi. Kako ste rešili to pitanje unutar svoje kompanije?

Za dobru implementaciju zaslužni su kadrovi koje razvijamo u okviru svoje veleprodaje. Ključni uslov u tom smislu jeste da kadrovi odlično poznaju produkte prodaje, tj. konkretno da poznaju pneumatike i stanje na tržištu. Tu je u igru ušlo rešenje kompanije Identicus, pošto se WMS u narednoj iteraciji profesionalizacije pokazao kao odličan alat da se znanje naših kadrova pretvori u efikasnost.

Kada saberete sva iskustva, smatrate li da su nove tehnologije unapredile vaše poslovanje i kakva je vaša preporuka drugima koji se možda premišljaju da li im je potrebno savremeno WMS rešenje?

Osnova korišćenja WMS‑a u veleprodaji guma jeste adekvatno skladište (u našem slučaju, paletno‑regalni tip). Danas ono kao takvo zapravo ne može da funkcioniše bez WMS rešenja. Stoga je naša preporuka da svako treba da razmišlja o ovom tipu rešenja, koje će bez sumnje unaprediti ukupan poslovni učinak. Mi smo dokaz koji ide u prilog toj tezi.

