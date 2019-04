Ekološki uticaj digitalizovane muzike

Verovalo se da će digitalizacija muzike bolje uticati na okruženje, i da će preuzimanje i emitovanje preko streaming servisa uticati na smanjenje karbonskog otiska, a zbog toga što nema fizičkih kopija čija proizvodnja utiče na emitovanje štetnih gasova. Nova istraživanja ukazuju da to možda i nije slučaj, te da je situacija još gora.

Naime, radi se o tome da su istraživači objavili naučni rad koji ukazuje na to da je emisija štetnih gasova povećana u odnosu na period kada je cvetala proizvodnja ploča, kaseta i muzičkih diskova. Istina je da je digitalizacija smanjila upotrebu plastike, budući da korisnici mogu da slušaju šta god požele bez kupovine fizičkih kopija, a za oko 10 dolara mesečno. Izgleda da to nije dovoljno, budući da se došlo do zaključka da streaming vodi do proizvodnje preko 350 miliona kilograma štetnih gasova godišnje, što je više od 157 miliona, koliko je emitovala proizvodnja gramofonskih ploča 1977. godine kada je proizvodnja dostigla vrhunac.

Ističe se da se u obzir nisu uzeli štetni uticaji transporta i pakovanja fizičkih kopija, te to da korisnici muziku slušaju dok obavljaju neke druge zadatke na svojim uređajima, tako da ne troše mnogo dodatne energije u odnosu na onu koju bi svakako potrošili na druge aktivnosti. Tako istraživači ne pozivaju na povratak na fizičke kopije, već žele da korisnici povedu više računa o potrošnji energije i da izaberu servise koji imaju najminimalniji uticaj na planetu.

