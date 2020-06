Electronic Arts igre ponovo na platformi Steam

Electronic Arts je objavio 25 igara na platformi Steam. Već četiri godine, mnogi EA naslovi bili su ekskluzivni za Windows PC na EA-ovoj platformi Origin. Potez da se vrate na Steam je deo nove politike da se omogući igračima da iskuse njihove igre gde god oni žele.

Dragon Age, Need For Speed…i Command & Conquer Remastered

Igrači sada mogu da kupe i igraju BioWare-ov Dragon Age, Crysis, nekoliko Need For Speed igara, indie ige poput Unravel i Plant vs Zombies: Battle for Neighorville i više od toga. EA ubacuje i Command & Conquer Remastered Collection na Origin kao i na Steam i nastaviće simultano da ubacuje naslove.

Za sada najveći naslovi velikog izdavača, Battlefiled V, Fifa 20, The Sims 4 i Apex Legends, nisu stigli u prvom talasu igara. Nije poznato je kada će doći, iako EA navodi da je još naslova na putu u skorijem periodu.

Izvor: polygon

