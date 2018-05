Elon Musk najavljuje Tesla Model Y kao revoluciju u proizvodnji

Iako se još uvek bori da svoj Model 3 isporuči korisnicima, Elon Musk je sledeći Model Y najavio kao uvod u „revoluciju proizvodnje“.

Naime, Musk je rekao da će se u okviru proizvodnje novog modela Y izbeći „bolovi“ koje je kompanija trpela u proizvodnom procesu za Model 3, te je nekoliko puta upotrebio izraze „revolucija,“ „neverovatno,“ te „revolucija u proizvodnji.“.

Prethodno je rekao da namerava da napusti arhitekturu za baterije koje su se do sada koristile u okviru Tesla-inih modela, što bi moglo da bitno pojednostavi proces proizvodnje, a naročito onaj deo koji se tiče ugrađivanja električne infrastrukture. To bi na kraju moglo da dovede do povećane automatizacije procesa, a Musk kaže da planira da uvede više robota u Tesla-ine proizvodne pogone. Dalje je dodao da će se Model Y zasnivati na arhitekturi prethodnog modela 3, što će dodatno doprineti tome da automobil brže dođe do korisničkih garaža.

Iako je prethodno najavljeno da će se sa proizvodnjom Model-a Y početi tokom 2018. godine, Musk kaže da ne očekuje da se to dogodi pre 2020, a najviše zbog toga što u Tesla Fremon fabrici više nema dovoljno prostora, te će biti neophodno da se za proizvodnju modela Y pronađe neka druga lokacija.

Izvor: The Verge

