Elon Musk: Starlink internet stiže za “nekoliko godina”

Zbog sve većeg interesovanja za Starlink internet SpaceX je ubrzao proizvodnju satelita, a analitičari tvrde da je u pitanju brzina koja u kosmičkoj industriji nije zabeležena sve do sada. Elon Musk je nedavno objavio da bi ovaj internet mogao da postane potpuno funkcionalan u narednih nekoliko godina, što bi trebalo da donese super-brzi internet u sve delove sveta, pa i onim korisnicima kojima je to najpotrebnije.

Tako se sada proizvodi 120 satelita mesečno, te na hiljade terminala u koje je uloženo 70 miliona dolara. U Starlink je do sada investirano na stotine miliona dolara, a cilj je da se stigne do konstelacije od čak 12 hiljada satelita, koji bi korisnicima omogućili korišćenje novog interneta. Kompanija je do sada lansirala više od 700 jedinica, a grade se i stanice na Zemlji, sa terminalima koji će korisnike povezivati na ovu mrežu.

Sada je već počelo da se govori i o inicijalnoj javnoj ponudi (IPO), kada će se po prvi put ponuditi deonice Starlink odela – kako kaže Musk, za nekoliko godina, kada se prihodi budu stabilizovali. Investitorima je još u februaru istaknuto da je „Starlink dobra investicija”, ali se nakon samo mesec dana sve usporilo, budući da je tada saopšteno da Starlink IPO nije prioritet, te da će se samo voditi računa o tome da kompanija ne bankrotira.

Musk sada ponovo veruje da bi Starlink mogao da bude jedan od potencijalno najvećih izvora prihoda za SpaceX, te kao i 2019. procenjuje da bi mogao da donosi čak 30 milijardi dolara godišnje. Od tog novca bi se proizvodilo još više satelita i raketa, te bi se finansirale sve SpaceX misije. Daleko je to od bankrota.

