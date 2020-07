Elon Musk tvrdi da je Tesla vrlo blizu proizvodnje potpuno autonomnih vozila

CEO Tesle, Ilon Mask objavio je da će njegova kompanija do kraja godine biti spremna da isporučuje potpuno autonomna vozila (u skladu sa nivoom 5 autonomne vožnje).

U aprilu prošle godine on je najavio da smatra da će do kraja ove godine ljudska intervencija samo smanjiti bezbednost tokom vožnje. A početkom ovog meseca, Tesla je počela da prodaje Autopilot Full Self Driving (FSD) softverski dodatak po višoj ceni (8.000 dolara u odnosu na prethodnih 7.000 dolara). Povećanje cene uzrokovano je unapređenjem softvera, koji je sve bliže cilju da dobije zvaničnu dozvolu za potpunu autonomnu vožnju od regulatornih tela.

Mask je ranije predstavio plan izgradnje flote robotaksija, koji bi trebali da budu spremni takođe do kraja godine. I ovde je najveće pitanje da li će oni dobiti dozvolu od nadležnih institucija.

Vozila bez vozača kao predmet regulatornih organa

Ipak, velika je nepoznanica da li će Tesla vozila biti spremna za potpuno autonomnu vožnju. Trenutno se Tesla automobili vode kao „level 2“ autonomna vozila, jer zahtevaju da vozač bude za volanom. Podsećamo da „level 5“ podrazumeva da u vozilu ne postoji vozač, već samo putnici. Zato skeptici tvrde da se Mask krije iza regulatornih tela, kako bi sakrio pravo stanje progresa Tesla vozila ka postizanju „level 5“ autonomije.

Za zada Tesla omogućava automatizovan ulazak i izlaz sa auto puta, preticanje, parkiranje, dok je poslednji update omogućio praćenje svetlosne i znakovne navigacije. Ali uz sve to, i dalje je neophodno da vozač bude na vozačkom sedištu i da obraća pažnju na put.

