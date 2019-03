Emily is Away: Igra koja podseća na same početke društvenih mreža

Današnji Facebook jedva da podseća na prve varijante ove socijalne platforme, pa je developer Kyle Seely odlučio da korisnike podseti kako je sve nekada izgledalo, a preko grafičkih romana – „Emily is Away“ i „Emily is Away Too“, na osnovu kojih je nastala i video igra koja vraća u prošlost, na sam početak digitalnog društvenog povezivanja.

U okviru igre „Emily is Away <3“ korisnici kreiraju “Facenook” naloge, šalju zahteve za prijateljstva, te čitaju bizarne statuse koji podsećaju na vreme kada je digitalna pismenost bila na daleko nižem nivou. Radnja igre je smeštena u 2008. godinu, te u okviru nje korisnici mogu da se podsete, ili da saznaju kako su društvene mreže izgledale pre nešto više od 10 godina.

Oni koji su imali prilike da testiraju igru ne znaju da objasne zašto toliko uživaju u pretraživanju modela koji podseća na prvobitne oblike društvenih mreža, pa se pretpostavlja da je tako zbog toga što se radi o svojevrsnom vremeplovu, te čuvaru uspomena, koji korisnika vraća u ne tako daleku fizičku, ali ipak prilično daleku digitalnu prošlost.

Izvor: The Verge

