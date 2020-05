Endava organizuje prvi Tech Talk na temu UX-a

Endava nastavlja s promocijom edukativnih sadržaja. Bez obzira da li ste iskusni UX dizajner, ambiciozni veb dizajner, front-end programer, biznis analitičar ili neko ko je samo zainteresovan da sazna šta se krije iza čudnog akronima UX, Endava organizuje prvi Tech Talk na temu: “Road to UX from different perspectives” koji vam može biti zanimljiv.

“Tehnički razgovori” po prvi put

Na prvom Endavinom “tehničkom razgovoru” pričaće se o tome kako neko postaje iskusan UX dizajner u svetu u kome praktično ne postoji formalno obrazovanje za ovaj posao, diskutovati o uobičajenim zabludama u ovoj oblasti, podeliće se neka od iskustava sa klijentima u različitim fazama usvajanja UX-a i pokriti puno detalja vezanih za UX.

Za interakciju sa publikom korisitće se aplikacija Sli.do, pre koje će podeliti i resursi za sve koji žele da nauče više, ali i zabavne sitnice, koje mogu biti korisne. Osim toga, krajem sesije će se odgovarati na pitanja koja najviše zanimaju učesnike vebinara.

Tech Talk je osmišljen kao inspirativni razgovor IT profesionalaca. Ovoga puta u ulozi domaćina će se naći Borivoje Kovač, Delivery Manager u Endavi, a njegov gost će biti Vanja Stojić, iskusni UX/UI designer u Endavi.

Domaćin i gošća

Vanja Stojić je UX/UI designer sa dugogodišnjim iskustvom u digitalnoj indrustriji. Kao grafički & veb dizajner, realizovala je više dizajnerskih projekata za različite klijente. Stručnjak je za izgradnju korisničkog iskustva proizvoda od početka fokusirajući se istovremeno i na korisnika i poslovnu strategiju i ciljeve. Omiljena područja projekata su joj Discovery i Tracking.

Borivoje Kovač je Delivery Manager sa preko 20 godina iskustva u razvoju softvera i menadžmentu. Radio je na poziciji razvojnog menadžera za nacionalnu telco kompaniju, bio programski menadžer značajnog regionalnog proizvođača softvera specijalizovanog za Business intelligence rešenja, suosnivač je startapa i arhitekta i vodeći programer na nekoliko informacionih sistema. Ljuditelj je ilustracije i razvoja igara. Trenutno vodi regionalne agilne timove koji rade za vodeću kompaniju u oblasti finansija sa sedištem u Velikoj Britaniji.

Kako do vebinara?

Vebinar će biti snimljen i dostupan za offline gledanje. Međutim, samo učešće u live stream-u omogućiće vam da vodite diskusiju i da na vaša lična pitanja odgovori jedan od najiskusnijih beogradskih UX inženjera Endave.

Za vebinar se možete prijaviti putem ovog linka.

