Epic Games akcija: Nove igre na poklon

Epic Games Store svake nedelje nudi novu besplatnu igru, a ovog puta dobijamo čak dva naslova – First Class Trouble i Gamedec – Definitive Edition. Zainteresovani će moći besplatno da ih preuzmu sve do 19. januara, kada nas očekuje neki novi naslov (možda i više).

First Class Trouble je igra u kojoj igrači igraju jedni s drugima, ali i jedni protiv drugih, a da bi se izborili s katastrofom u kojoj su se zatekli. Cilj je da se „ubije“ smrtonosni Ai koji je i doveo do propasti. Neki od igrača su uljezi, roboti-ubice koji glume ljude. Opasni kompjuter se nalazi na luksuznom kosmičkom brodu, pa je to krajnji cilj ka kojem jure i ljudi i roboti, potpuno nesvesni ko je ko.

Gamedec – Definitive Edition je cyberpunk RPG za jednog igrača koji dobija ulogu detektiva koji slučajeve rešava u virtuelnim svetovima, a informacije prikuplja od onih koje tamo sretne. Tako tok i ishod igre zavisi od izbora svedoka, ali i osumnjičenih – junak je skup svojih odluka.

Ljubitelji akcije i svemira, ali i oni koji sanjaju da postanu detetivi, će se sigurno obradovati, a odlične ocene obećavaju nezaboravno iskustvo. Epic garantuje zabavu, pa je igra potpuno besplatna – First Class Trouble inače košta oko 15 evra, a Gamedec – Definitive Edition oko 30 evra.

