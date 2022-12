Epic Games poklanja 15 igara do kraja godine

Epic Games već neko vreme poklanja novu igru svake nedelje, a uoči božićnih i novogodišnjih praznika se taj tempo ubrzava, pa korisnike čeka čak 15 naslova za koje neće morati da izdvoje ni dinara.

To znači da se igre dele svaki dan, pa oni koji ih žele moraju da požure kako bi ih preuzeli pre nego što istekne vreme. Danas je to Costume Quest 2, a ukoliko vest čitate prekasno, onda je to neka druga igra. U pitanju je akciona avantura smeštena u neobičnoj dimenziji, univerzumu koji samo ljudski mozak može da smisli. Igrač ima zadatak da sakupi kostime koji se pretvaraju u moćne saveznike, a pored maski, tu su i karte koje se koriste u borbi protiv negativaca.

Ljubitelji video igara bi Epic prodavnicu trebalo da posećuju bar jednom dnevno dok traje akcija, budući da igre i druge besplatne poslastice nisu unapred poznate. Iznenađenja su važan deo praznične atmosfere.

Podelite s prijateljima

Tweet