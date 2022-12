Šta je Oura prsten? Evo svega što treba da znate

Postoje oskudne alternative za one koji ne žele fitnes tracker ili pametni sat da prate svoje zdravlje.

Elegantna i iznenađujuće praktična alternativa pametnom satu i fitnes narukvicama

Pametni prstenovi su naizgled jedina održiva i praktična alternativa. Najprepoznatljiviji brend u ovom segmentu je finska firma Oura, u velikoj meri zahvaljujući Oura Ringu. Sada proizvod treće generacije, Prsten se u početku fokusirao na praćenje sna, ali je napredovao dotle da može da ispita više zdravstvenih metrika nego ikada ranije.

Šta je Oura prsten i kako funkcioniše?

Oura Ring je wellness tracker u pravom smislu te reči, iako ne staje oko vašeg zgloba. Kao što verovatno možete da pretpostavite po imenu, dizajniran je da stane na prst. Spolja izgleda kao komad nakita, ali duž unutrašnje ivice ćete pronaći sav hardver senzora koji pokreće njegovo iskustvo praćenja zdravlja. Nema ekrana, samo čista završna obrada u kojoj će moderni korisnici nesumnjivo uživati. Trenutni model u ponudi je Oura Ring 3, koji donosi značajna poboljšanja u odnosu na Oura Ring 2. Uređaj je sada dostupan u dva oblika i nudi praćenje zasićenosti krvi kiseonikom, preciznije praćenje telesne temperature i pametno predviđanje menstrualnog ciklusa. Iako kompanija Oura Ring 2 i dalje podržava, više nije dostupan za kupovinu u zvaničnoj prodavnici Oura. Ima mnogo toga da se kaže o prstenovima za fitnes.

Šta meri Oura Ring?

Oura Ring prati širok spektar metrika i statistika. Njegov glavni fokus je praćenje zdravlja spavanja i osnovnog zdravlja, tako da ovde nećete pronaći ugrađeni GPS za praćenje aktivnosti ili niz profila za praćenje sporta. Evo metrike, statistike i indikatora koje prati Oura Ring:

Otkucaji srca: Oura Ring 3 prati broj otkucaja srca tokom dana i noći, zahvaljujući dodatnim LED diodama. Model prethodne generacije prati samo vaše srce dok spavate.

Varijabilnost otkucaja srca: Ova metrika obično daje informacije o proračunima stresa i ide ka Ourinom Readiness izračunavanju.

Brzina disanja: Oura Ring 3 izračunava ovu cifru praćenjem promena u pulsu tokom noći.

Zasićenost krvi kiseonikom: Ovo je proračun količine kiseonika koji je trenutno u vašem krvotoku. Ova funkcija je dostupna samo na Oura Ring 3.

Temperatura tela: Prema Oura, Ring 3 ima nekoliko temperaturnih senzora koji omogućavaju preciznije očitavanje telesne temperature noću. Ovi podaci se takođe koriste za otkrivanje bolesti.

Spavanje: Ovo uključuje faze spavanja, efikasnost spavanja, latenciju spavanja i indikator koji se zove mir.

Ocena spavanja: Oura prsten sažima podatke o spavanju u jedan broj. Što je veći broj, to je bolji san.

Ocena spremnosti: Ovo je jedan od Ourinih tri rezultata koji pokazuju koliko je vaše telo spremno za kretanje. Ovaj rezultat se izračunava korišćenjem otkucaja srca u mirovanju, varijabilnosti otkucaja srca, telesne temperature, oporavka, sna, aktivnosti prethodnog dana i detalja o ravnoteži aktivnosti. Još jednom, veći broj ukazuje na dobar oporavak.

Ocena aktivnosti: Oura obaveštava korisnike da li su postigli optimalnu ravnotežu aktivnosti i odmora kroz ovaj rezultat.

Praćenje ciklusa: Oura Ring 3 koristi svoje temperaturne senzore da bi predvideo kada bi sledeći period mogao da počne.

Opšte praćenje aktivnosti i treninga: Oura je uvela automatsko otkrivanje aktivnosti za preko 30 aktivnosti početkom 2021. godine, dodajući broj koraka i dnevne procene pređene udaljenosti.

Koliko je tačan Oura prsten?

Prema sopstvenom i spoljnom istraživanju brenda, Oura Ring je prilično tačan u nekoliko metrika. U studiji iz januara 2020. sprovedenoj sa 49 subjekata, Oura Ring je pokazao skoro identičan EKG medicinskog nivoa kada je merio broj otkucaja srca u mirovanju i varijabilnost otkucaja srca. Druga studija objavljena u januaru 2022. sugeriše da bi Oura Ring mogao tačno da prati noćni puls i varijabilnost otkucaja srca, ali je pokazao neke nedoslednosti u određenim tehničkim oblastima. Što se tiče njegove tačnosti praćenja sna, još uvek postoji određeni stepen varijabilnosti. Prema recenziranoj studiji objavljenoj u Nature and Science of Sleep, Oura Prsten je bio 76-78% tačan kada je razabirao četiri primarna stanja spavanja u poređenju sa punim testom spavanja. Što se tiče procene da li korisnik spava, Prsten je tačan između 92-93%. Ovi podaci su prikupljeni od 58 ispitanika tokom 157 noći. Oura predlaže korisnicima da gledaju na dugoročne trendove umesto na „tačnost nulte tačke-nešto“.Praćenje zdravstvenih trendova tokom dužih perioda je mnogo važnije za razumevanje vašeg zdravstvenog puta nego što bi to mogle biti bilo koje trenutne brojke. Uvek će postojati određeni stepen nepreciznosti kod nosivih uređaja, ali svest o promenama tokom vremena će vam pomoći da uočite poboljšanja tokom nedelja, meseci i godina.

Da li je Oura prsten vodootporan?

Prema Oura, njeni prstenovi su vodootporni do 100 metara. To znači da možete da se tuširate i kupate sa Oura Ring-om i uživate u plivanju na daljinu i rekreativnom ronjenju. Oura ne preporučuje korišćenje Prstena tokom ronjenja, niti uređaj treba da bude potopljen u vodu duže od 12 sati.

Da li je Oura Ring kompatibilan sa drugim fitnes aplikacijama?

Iako je prateća aplikacija Oura Ring odlična u prikazivanju informacija prikupljenih sa uređaja, možete povezati svoj Ring sa aplikacijama trećih strana. U nastavku pronađite listu podržanih platformi:

Apple Health

Google Fit

Strava

Natural Cycles

Health Connect

Oura Widgets

Iako Oura ne podržava direktno platforme kao što je Samsung Health, možete da koristite Google-ov Health Connect da delite svoje podatke sa njima.

Da li je za Oura Ring potrebna pretplata?

Oura Ring ne zahteva pretplatu, ali ćete je verovatno želeti da biste imali potpuno iskustvo. Nekoliko funkcija je zaključano iza premium pretplate, uključujući detaljnu analizu sna, celodnevno praćenje otkucaja srca, integraciju sa aplikacijama nezavisnih proizvođača, napredno praćenje temperature, praćenje zasićenja krvi kiseonikom, automatsko otkrivanje aktivnosti, predviđanje menstrualnog ciklusa i periodične izveštaje o trendovima. Oura API takođe nije dostupan članovima koji ne plaćaju, ali ovi korisnici mogu preuzeti Oura podatke na veb platformi kompanije. Bez članstva, možete da pristupite trima ocenama aplikacije Oura (Sleep, Readiness i Activity), da integrišete svoje podatke sa Google Fit i Apple Health i pristupite kartici Istraživanje. Ni članstvo Oure nije jeftino. Pored stvarnih troškova hardvera, članstvo u Oura košta 5,99 dolara mesečno u SAD, 5,99 evra u EU i 6,99 dolara u drugim regionima. Ako kupite novi Oura Ring 3, dobićete jednomesečnu besplatnu probnu verziju usluge.

Koji prst je najbolji za Oura prsten?

Oura preporučuje korisnicima da stave prsten na kažiprst. Ovo može biti malo čudno za neke, ali kompanija veruje da ovaj prst pruža „optimalne performanse i tačnost“. Alternativno, srednji i domali prst su takođe adekvatne alternative.

Što se tiče kupovine prave veličine prstena, Oura će vam poslati komplet za određivanje veličine nakon što završite porudžbinu. Zatim isprobate uzorke prstena, kontaktirajte Oura u vezi sa detaljima o veličini, a kompanija će poslati Oura prsten u vašoj željenoj veličini.

Koliko košta Oura prsten i gde mogu da ga kupim?

Oura Ring 3 počinje od 299 dolara za Heritage stil sa ravnim vrhom. Potpuno kružni Horizon stil koštaće vas 349 dolara. Dostupno je nekoliko završnih obrada, uključujući srebrnu, crnu, Stealth (mat crnu), zlatnu i roze zlato. Oura Ring 3 možete kupiti u službenoj prodavnici kompanije.

Zapamtite, međutim, sa Oura Ring 3, ne plaćate samo za sam prsten. Uzmite u obzir i cenu pretplate prilikom kupovine uređaja.

Izvor: Androidauthority

