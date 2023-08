Epic: Igrajte ovu složenu simulaciju potpuno besplatno

Epic Games Store svake nedelje nudi novu besplatnu igru, a ovog puta su Europa Universalis IV i Orwell: Keeping an Eye on You. Zainteresovani će moći da ih besplatno preuzmu sve do 17. avgusta, kada nas očekuje neki novi naslov (možda i više).

Europa Universalis IV je strategija iz 2013. godine, a developeri iz Paradox Development studija su je napravili tako da u njoj mogu da uživaju i oni koji nisu igrali prethodne delove. Igrač može da izabere naciju i da vojsku potom povede kroz 1821. godinu. Ekspedicija kreće u Novi svet, a Europa IV nudi različite puteve ka novim otkrićima i slavi. Ako se zanemare posledice kolonijalizma, u igri može da se uživa – kad se svet osvoji, bogatstva se šalju u Evropu.

Orwell: Keeping an Eye on You je nešto poput Velikog brata. Igrač je svevideće oko, budući da dobija priliku da posmatra građane. Cilj mu je da pronađe one koji su odgovorni za seriju terorističkih napada, a uz pomoć bezbednosnog programa Orwell. Ima pristup svakom računaru u Naciji, ali na kraju mora da plati, jer nijedna informacija nije besplatna.

Ljubitelji strategija, ali i oni koji vole špijunske igre, će se sigurno obradovati, a odlične ocene obećavaju nezaboravno iskustvo. Epic garantuje zabavu, pa su igre besplatne – Europa Universalis IV inače košta oko 36 evra, a Orwell: Keeping an Eye on You oko 9 evra.

