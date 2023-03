Epic omogućava samostalno objavljivanje igara u svojoj prodavnici

Studijima za igre je sada mnogo lakše da objave svoj rad u Epic Games Store-u. Epic je predstavio dugo očekivane alatke za samoobjavljivanje koje omogućavaju svakome da objavljuje igre preko svog izloga. Moraće da plate 100 dolara po naslovu i da ispune određene uslove.

Igre moraju da ispune određene uslove pre dodavanja

Igre koje su same objavljene ne mogu imati diskriminatorski sadržaj, pornografiju ili nezakonit materijal. Naslovi sa online igrom moraju da podržavaju unakrsnu igru u svim prodavnicama i moraju uključivati dostignuća Epic Games Store-a ako postoje dostignuća u drugim prodavnicama. Izdanja takođe moraju da zadovolje osnovni nivo kvaliteta koji odgovara opisu koji korisnici vide i biće im potrebne starosne ocene u zemljama u kojima su potrebne.

Kao i kod uobičajenih praksi Epic Games Store-a, glavni cilj je veći deo prihoda. Epic uzima relativno skromnih 12%, dok njegov glavni rival, Steam, može uzeti do 30% u zavisnosti od cifara prodaje. Kompanija takođe ne zahteva deo kupovine u aplikaciji ako se vrši korišćenjem sistema plaćanja koji nije Epic. Iako je to potencijalno unosnije za većinu programera, posebno je korisno za male studije koji možda žele da dopru do velike publike bez odricanja od velikog dela svog prihoda.

Mehanizmu samoobjavljivanja trebalo je dosta vremena da dođe do ove tačke. Epic je prvi put započeo beta testiranje ove funkcije u avgustu 2021. pre očekivanog debija 2022. godine. Nije sigurno da li se programeri zbog toga okupljaju u Epic Games Store ili ne. Dok Epic napominje da njegova prodavnica ima preko 230 miliona ukupnih korisnika, Steam je imao 69 miliona aktivnih korisnika dnevno u 2021. Epic-ovi zahtevi su takođe stroži od Valve-ovih, koji samo zaista zabranjuju nezakonit sadržaj.

Izvor: Engadget

