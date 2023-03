Epic opet poklanja: Borbe u drugom univerzumu

Epic Games Store svake nedelje nudi novu besplatnu igru, a ovog puta je to Warhammer 40,000: Gladius – Relics of War. Zainteresovani će moći da je besplatno preuzmu sve do 23. marta, kada nas očekuje neki novi naslov (možda i više).

Svi bismo da odlutamo u druge svetove, pa makar tamo ratovali. Warhammer 40,000: Gladius – Relics of War nam nudi baš to, a u pitanju je strategija koja se igra u Warhammer 40,000 univerzumu. Četiri frakcije započinju strašan rat za planetu i resurse, a iz jednostavnog razloga – svako bi da dominira i kontroliše. Igrači kažu da je igra donela baš ono što je franšizi bilo potrebno, iako to znači još veći užas i još više nasilja.

Ljubitelji strategija, ali i oni koji vole Warhammer, će se sigurno obradovati, a odlične ocene obećavaju nezaboravno iskustvo. Epic garantuje zabavu, pa je igra potpuno besplatna, a inače košta oko 38 evra.

