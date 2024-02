Epson se pridružuje akciji Sat za našu planetu u podršci globalnim ekološkim akcijama

Seiko Epson Corporation danas je predstavljen kao prvi međunarodni korporativni partner Sata za našu planetu (Earth Hour). Akcija Sat za našu planetu poznata je po tome što se na sat vremena “isključuju svetla”, a predstavlja svetski pokret za zaštitu životne sredine koji ima za cilj podizanje svesti o gubitku prirode i klimatskoj krizi. Međunarodnim korporativnim partnerstvom za akciju, koja će se ove godine održati širom sveta 23. marta u 20:30 po lokalnom vremenu, Epson ima za cilj da inspiriše milione ljudi da se pridruže pokretu i preduzmu akcije štednje energije za dobrobit planete.

Sat za našu planetu pokrenut je 2007. godine od strane WWF-a (Svetski fond za prirodu) kao događaj koji pokazuje kolektivnu podršku planeti Zemlji kroz simboličnu akciju gašenja svetla na sat vremena širom sveta i održava se krajem marta svake godine. Od tada, narastao je i postao najveći pokret zaštite životne sredine, inspirišući ljude u više od 190 zemalja i oblasti da preduzmu akcije za naš jedini dom. U 2023. godini, Sat za našu planetu ostvario je više od 410.000 sati koje je obećao na svojoj onlajn platformi Hour Bank, koja beleži broj pozitivnih dela za planetu.

Za ovogodišnji Sat za našu planetu, Epson i organizacija podstiču ljude da preduzmu jednostavne akcije štednje energije putem globalne Hour Bank platforme – koja je lako dostupna na sajtovima Epsona i Sata za našu planetu (Earth hour). Epson aktivira svoju globalnu mrežu prodajnih kompanija kako bi podigao svest o ovim jednostavnim akcijama štednje energije, dostupnim na više od 26 jezika, širom njihovih zemalja i regiona. Takođe, 23. marta, Epson će biti partner za događaje koji se organizuju u okviru Sata za našu planetu u Singapuru (tržni centar Wisma Atria) i Japanu (tržni centar LalaPort Toyosu u Tokiju).

Epson se obavezao da će postati ugljenično negativan i eliminisati upotrebu neobnovljivih podzemnih resursa u svom dokumentu Ekološka vizija 2050. U tu svrhu, kompanija sprovodi niz inicijativa, uključujući prelazak na 100% obnovljivu električnu energiju na svim grupnim lokacijama širom sveta do kraja 2023. godine. Epson se takođe posvećuje kreiranju proizvoda i usluga koji troše manje električne energije i smanjuju ekološki teret.

Globalni predsednik Epsona Yasunori Ogawa istakao je: „Epson je ponosan što je prvi međunarodni korporativni partner za Sat za našu planetu. Od osnivanja, posvećeni smo suživotu sa zajednicom i kontinuiranim aktivnostima usmerenim na očuvanje prirodne sredine. Dok ispunjavamo našu kompanijsku misiju, takođe verujemo u važnost toga da se svi pridruže i preduzmu akciju. Čak i male akcije mogu napraviti veliku razliku ako dovoljno ljudi učestvuje. Kroz ovaj partnerski odnos, nadamo se širenju razumevanja i empatije za ekološke aktivnosti i pružanju prilike za delovanje što većem broju ljudi.”

„Naše partnerstvo sa Epsonom predstavlja primer kolaborativnog pristupa kada je reč o ovogodišnjem Satu za našu planetu,” kaže Iv Kalmet, stariji direktor za brend i komunikacije mreže u Earth Hour International. „Zajedno možemo demonstrirati snagu kolektivne akcije, ali nam je potrebno učešće svih da bi to postala najmasovnija akcija do sada. Želimo da Sat bude trenutak proslave za našu jedinu kuću – našu planetu. Cilj akcije Sat za našu planetu nije samo priznavanje problema, već i pronalaženje rešenja. To je naše „svetlo na kraju tunela“, kako bismo mogli izgraditi bolju, održiviju budućnost za sve,” dodaje Kalmet.

Epson i Earth Hour pozivaju sve da svakog dana učine jednostavna dela kako bi štedeli energiju. Pridružite nam se 23. marta u 20:30 i „poklonite“ sat vremena za Zemlju – za uštedu energije dovoljan je samo jedan prekidač!

Podelite s prijateljima

Tweet