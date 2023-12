Ericssonov izveštaj o  mobilnosti: snažan rast 5G mreže – globalni saobraćaj koji se odnosi na  mobilni prenos podataka će se utrostručiti za šest godina

Ericsson procenjuje da će do kraja 2023. godine skoro svaka peta mobilna pretplata na svetu biti 5G pretplata s obzirom na nastavak rasta uprkos ekonomskim izazovima i geopolitičkim nemirima na nekim tržištima. Ovi podaci su objavljeni u novembarskom izdanju Ericssonovog izveštaja o mobilnosti, koji procenjuje da će u kalendarskoj 2023. biti 610 miliona novih 5G pretplata – za 63 odsto više u odnosu na 2022 – što ukupno iznosi 1,6 milijardi ili oko 100 miliona više u odnosu na ranija predviđanja.

Najnoviji, 25. po redu izveštaj, daje statistička previđanja za novi vremenski period – do 2029. umesto 2028. godine. U skladu sa prethodnim izveštajima, novembarsko izdanje potvrđuje da novi korisnici najčešće koriste 5G mrežu za mobilni širokopojasni internet, fiksni bežični pristup (FWA), gejming i usluge koje uključuju proširenu ili virtuelnu realnost (AR/VR) .

Posmatrano po regionima, u Severnoj Americi je rast broja pretplata na 5G mrežu i dalje snažan. Očekuje se da do kraja 2023. godine ovaj region ostvari najviši nivo broja 5G pretplata na svetu u odnosu na broj stanovnika, od 61 odsto. Tokom 2023. godine broj 5G pretplata je znatno porastao i u Indiji. Na kraju 2023. godine – četrnaest meseci nakon uvođenja – očekuje se da broj 5G pretplata u odnosu na broj stanovnika premaši 11 odsto u Indiji.

Predviđa se da će u šestogodišnjem periodu između 2023. i 2029. broj 5G pretplata na svetu porasti za preko 330 odsto – sa 1,6 milijardi na 5,3 milijarde. Očekuje se da pokrivenost 5G mrežom poraste tako da 5G mreža bude dostupna za preko 45 odsto svetske populacije do kraja 2023. i za 85 odsto do kraja 2029. godine. Procene su da će Severna Amerika i zemlje članice Saveta za saradnju arapskih država Persijskog zaliva (GCC) imati najvišu regionalnu stopu 5G penetracije (broja 5G pretplata u odnosu na broj stanovnika) od 92 odsto do kraja 2029. godine. Očekuje se da za njima sledi region Zapadne Evrope sa 85 odsto.

„Uz preko 600 miliona novih 5G pretplata ove godine i porast u svim regionima, jasno je da postoji velika potražnja za konektivnošću visokih performansi. Nastavlja se sa uvođenjem 5G mreža i svedoci smo sve većeg broja samostalnih (standalone) 5G mreža koje donose mogućnosti za podršku novim i zahtevnijim aplikacijama i za individualne korisnike i za kompanije“, kaže Fredrik Jejdling, izvršni potpredsednik i direktor sektora za mreže u kompaniji Ericsson.

Prosečna količina prenetih podataka po pametnom telefonu globalno nastavlja da raste. Očekuje se da se ukupni saobraćaj mobilnih podataka utrostruči od kraja 2023. do kraja 2029. godine – što se pripisuje faktorima kao što su unapređenje sposobnosti mobilnih uređaja, porast sadržaja koji uključuje velike količine podataka i stalnim poboljšanjem performansi mreža koje su do sada puštene u rad.

„Stopa rasta prenosa podataka u mobilnim mrežama jasno odražava veliki interes korisnika za aplikacijama koje zahtevaju unapređeni širokopojasni mobilni internet. Ovaj trend će se ubrzati sa daljim prihvatanjem 5G tehnologije od strane korisnika sveta i pojavom novih slučajeva primene, što će podstaći dodatni porast saobraćaja podataka. S obzirom da se većina mobilnog saobraćaja odvija u zatvorenom prostoru, gde ljudi obično provode najviše vremena, postoji sve veća potreba za širenjem 5G pokrivenosti uz korišćenje srednjeg opsega frekvencija (mid-band), kako u zatvorenom, tako i na otvorenom prostoru kako bi se omogućilo sveobuhvatno 5G iskustvo na svim mestima“, kaže Peter Jonson, izvršni urednik Ericssonovog izveštaja o mobilnosti u kompaniji Ericsson.

5G mreža koja koristi srednji opseg frekvencija (mid-band) kombinuje visok kapacitet i dobru pokrivenost, što je čini idealnim izborom za pružanje kompletnog 5G iskustva. Pokrivenost svetske populacije mid-band 5G mrežom trenutno iznosi preko 40 odsto, što predstavlja porast u odnosu na 30 odsto u 2022. godini. Ovaj rast je najvećim delom rezultat velikih projekata u Indiji, ali i nekoliko implementacija u Evropi.

U izveštaju se takođe ispituje primena bežične konektivnosti u proizvodnoj industriji, kako 5G postaje ključna odrednica proizvodnih rezultata i kako omogućava agilnost neophodnu da podrži nagle promene i premeštanje resursa.

Novembarsko izdanje Ericssonovog izveštaja o mobilnosti obuhvata tri detaljna članka:

Obimna implementacija 5G SA mreže kao pokretač digitalne transformacije u Indiji

Zahtevi za konektivnošću u zatvorenom prostoru (indoor) podstiču potrebu za unapređenim performansama

Agilnost koju obezbeđuje 5G mreža u gigafabrikama i zelenim čeličanama

Pročitajte celo novembarsko izdanje Ericssonovog izveštaja o mobilnosti (link)

Ericssonov izveštaj o mobilnosti, od prvog izdanja 2011. do danas, predstavlja ključni industrijski referentni izvor po pitanju podataka, performansi, statistike i predviđanja koja se odnose na mobilne mreže,. Zasniva se na jedinstvenim uvidima kompanije Ericsson i globalne mreže njenih partnera.

