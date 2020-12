ERP u doba korone, Dejan Vuković, AB Soft | BIZIT2020

“Najveći problem prilagođavanja novoj situaciji su imale male firme koje nisu imale svoj IT sektor”, izjavio je Dejan Vuković, ERP konsultant kompanije AB Soft, na nedavno održanoj BIZIT konferenciji. Dejan se obratio putem video linka malobrojnim prisutnim posetiocima u sali kao i online publici koja je pratila preko live strima i govorio o ERP-u u doba korone, uticaju pandemije i troškovima optimizacije poslovnih procesa za novu eru u kojoj je naglasak na radu od kuće.

Takođe je govorio o izazovima implementacije ERP rešenja u novoj eri i istakao da je naglasak na bezbednosti podataka prilikom rada na daljinu. “Imamo ogromnu ekspanziju IT tržišta trenutno, a implementacija IT sistema je drugačija u vreme Covid-a. Uprkos situaciji projekti u vreme Covid-a su samo reorganizovani uz neke manje izmene i nije bilo nekih većih zastoja“, istakao je Dejan. Sve to je potkrepio ličnim primerom, odnosno primerom kako se AB Soft prilagođava novoj situaciji. Podelio je iskustva online obuka i implementacija ERP rešenja koje je kompanija AB Soft sprovodila i koje su nakon prevazilaženja početnog straha prošle uspešno te su se njihovi klijenti brzo navikli na nov način rada. Na kraju je zaključio da se većina kompanija dobro reorganizovala i nastavila sa radom. Celo predavanje možete pogledati u video snimku ispod.

