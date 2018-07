EU kaznila Google zbog favorizovanja svojih usluga na Androidu

Google je dobio rekordnu novčanu kaznu u iznosu od 4,3 milijarde evra od strane EU regulatornog tela zbog kršenja zakona o zaštiti konkurencije. Evropska komisija kaže da je Google zloupotrebio svoju Android dominaciju na tržištu u tri ključna područja: uslovljavanjem preinstaliranja Google-ovih aplikacija (Chrome) i pretraživača, plaćanjem proizvođačima da se na uređajima nađe samo njihov pretraživač, i sprečavanjem razvoja drugih tehnologija i pretraživača na mobilnim uređajima sa Android-om.

Evropska komisija sada želi da Google „u roku od 90 dana od odluke privede svoje nezakonito ponašanje kraju“. To znači da će Google morati da prekine prisiljavanje proizvođača da preinstaliraju Chrome i Google pretraživač kako bi ponudili Google Play prodavnicu na uređajima. Google će, takođe, morati da prekine sa sprečavanjem proizvođača telefona da koriste „forked“ verzije Android-a, pošto Komisija kaže da Google „nije pružio nikakve validne dokaze da će „forked“ verzije Android-a biti podložne tehničkim kvarovima ili da neće podržavati aplikacije.“ Google-ova ilegalna plaćanja za vezivanje aplikacija prestalo je 2014. godine nakon što je EU počela da razmatra ovo pitanje.

Fine of €4,34 bn to @Google for 3 types of illegal restrictions on the use of Android. In this way it has cemented the dominance of its search engine. Denying rivals a chance to innovate and compete on the merits. It’s illegal under EU antitrust rules. @Google now has to stop it

— Margrethe Vestager (@vestager) July 18, 2018