Evo o čemu će dr Isak Adižes govoriti na BIZIT seminaru

Dr Isak Adižes je tvorac metodologije koja nosi njegovo ime i renomirani je konsultant kompanija i vlada širom sveta (Švedska, Brazil, Meksiko, Grčka, Izrael). Poznat je po svom jedinstvenom pristupu upravljanju organizacionim promenama, zasnovanom na procesu kojim se izgrađuje uzajamno poštovanje i poverenje, koji je pre 50 godina ustanovio. Na drugom po redu BIZIT seminaru o tranziciji vlasništva i odgovornosti u porodičnim kompanijama, prisutni će imati priliku da o ovoj temi saznaju nešto više upravo u video obraćanju dr Isaka Adižesa.

Jedan je od vodećih svetskih stručnjaka u oblasti menadžmenta, a njegova metodologija pruža načine upravljanja ubrzanim promenama, sa izuzetnim rezultatima. “Poštovanje znači da si spreman i naklonjen tome da učiš od nekoga ko misli drugačije. Da bi se sprovele odluke, treba da postoji zajednički interes. U dugom roku održavamo sistem zajednički, zato što se prilagođavamo jedni drugima, a za to je potrebno poverenje”, objasnio je dr Adižes.

“Svuda u svetu dešava se da zemlje vode korumpirani, koji sve kontrolišu. Zato i kažem da se poverenje i poštovanje ugrožavaju svuda u svetu. Čim su promene velike, problemi su brzi i veći, i neko to treba da reši. Demokratskim putem može, ali to oduzima vremena i zato danas jačaju autokratski režimi i desnica pobeđuje. Rešenje je Adižes metodologija. To znači stvarati kulturu međusobnog poverenja i poštovanja, kao u kompaniji. Dolazimo u novo, feudalno doba, bez kraljeva i crkava, ali s birokratijom”, izjavio je Isak u intervjuu za PC Press koji možete u celosti pročitati na ovom linku.

Drugi BIZIT seminar o tranziciji vlasništva, koji organizujemo u saradnji sa Adižes institutom i Borisom Vukićem, 11. marta u Klubu poslanika u Beogradu, neće biti snimljen, tako da je lično prisustvo jedini način da čujete predavanja i ostvarite kontakt sa predavačima. Prijavite se već danas i ostvarite značajne popuste na cenu kotizacije.

