Evo zašto bi Meta mogla da ugasi Facebook i Instagram u EU

Meta je objavila da će možda biti primorana da ugasi Facebook i Instagram na teritoriji Evropske unije. Razlog za takvu mogućnost leži u verovatnoći da se neće postići dogovor oko transfera podataka o korisnicima ovih platformi između Evrope i SAD-a.

Problem je, navodno, transantlantski framework za transfer podataka

U svom godišnjem izveštaju, Meta je naglasila da u slučaju neusvajanja transantlantskog framework-a za transfer podataka, postoji realna šansa da se neki od najznačajnijih servisa, uključujući Facebook i Instagram, isključe za ta tržišta. Ipak, ovo ne treba gledati kao pretnju, već samo kao moguću posledicu problema s kojim se američka kompanija susreće u Evropskoj Uniji. U nastavku izveštaja navodi se da Meta nema želju, kao ni planove da se povuče iz Evrope, ali da se njihovo poslovanje zasniva na transferu podataka između EU i SAD-a, kako bi se obezbedilo funkcionisanje globalnih servisa.

Inače, Meta (ranije Facebook), oslanja se na EU-US Privacy Shield, framework koji je regulisao prenos podataka preko Atlantika. Međutim, Sud pravde Evropske Unije je sredinom 2020. godine, doneo odluku da taj framework nije legalan, jer nije u skladu sa GDPR-om. Sud je naveo da američki zakoni ne obezbeđuju adekvatan nivo zaštite privatnih podataka i da bi Privacy Shield bio validan, američka država bi morala da ima zakone koji su u svojoj srži ekvivalentni evropskim.

Tada je Facebook odbijao bilo kakve šanse da bi mogao da „ode“ iz Evrope, jer bi takav potez ugrozio veliki broj malih i srednjih kompanija koje svoje poslovanje zasnivaju na Facebook targetiranim oglasima. Međutim, sada je priča promenjena i navodi se da, ako evropski sud naloži stopiranje protoka podataka do SAD-a, to će dovesti do materijalnog negativnog uticaja na poslovanje kompanije u Evropi, pa će morati da se povuče iz nje.

