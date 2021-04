F1 2021 stiže 16. jula za konzole i PC.

EA je najavila prvu igru Codemasters-a otkako je ranije ove godine kupila trkačkog stručnjaka. F1 2021 dolazi na PlayStation 4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S i Steam 16. jula. Najnovije izdanje serije uključuje prošireni režim karijere sa opcijama za dva igrača. Korisnici će moći da se udruže sa prijateljem ili da se trkaju jedan protiv drugog na mreži, iako EA još nije potvrdila da li će F1 2021 imati podršku za unakrsnu igru.

EA planira izdavanje najmanje jedne trkačke igre godišnje

Još jedna sveža komponenta igre je početak u stvarnoj sezoni, koja igračima omogućava da uskoče u akciju u bilo kom trenutku tokom stvarne F1 sezone sa stvarnim plasmanom vozača i konstruktora. F1 2021 takođe uvodi režim pod nazivom Breaking Point koja uvodi igrače u glamurozni svet F1, dajući im određeni stil života kako na stazi tako i van nje. Korisnici će dobiti tri nove staze besplatno kao deo putanje programa Codemasters nakon pokretanja. Vratiće se nekoliko aspekata iz prethodnih igara, uključujući My Team koji omogućava vođenje sopstvenog F1 tima, podeljeni ekran za dva igrača, Esports i Shorter Season funkcije.

Verzije PS5 i Xbox Series X/S će ponuditi poboljšane vizuelne prikaze i brzo očitavanje, uz besplatne nadogradnje za izdanja PS4 i Xbox One. EA planira da izdaje najmanje jednu trkačku igru godišnje, jer sada poseduje franšize Dirt, Grid i Project Cars, a povrh svega Need for Speed i Burnout. Ljubitelji trka će ove godine morati da se zadovolje sa F1 2021. EA je odložio sledeću igru Need for Speed za godinu dana kako bi se usredsredio na sledeću verziju igre Battlefield.

