NASA, SpaceX i povratak na Mesec

NASA već neko vreme planira povratak čoveka na Mesec, a ti planovi sada i zvanično uključuju kompaniju SpaceX.

Naime, agencija je nedavno objavila da je kompaniji SpaceX dodelila ugovor vredan 2,89 milijardi dolara, u okviru kojeg će privatna kompanija biti zadužena za razvijanje novog landera. Misija bi do Meseca trebalo da ponese višečlanu posadu, a put bi trebalo da započnu uz pomoć moćne rakete Space Launch System i Orion letelice koja kruži oko Zemljinog satelita. Dvoje astronauta će se tek u poslednjoj fazi premestiti u sistem za sletanje kompanije SpaceX, uz pomoć kojeg će se spustiti na Mesec.

SpaceX lander će biti ključni deo Artemis programa, koji bi trebalo da bude prva misija do Meseca s ljudskom posadom u XXI veku. Očekuje se da kosmonauti do ovog nebeskog tela stignu 2024. godine, a ističe se da će to biti veoma važan korak u daljim kosmičkim istraživanjima.

