Fabledom: Sagradite grad iz bajke

Kad stvarnost postane preteška, bežanje u izmišljene priče može da pomogne. Video igra Fabledom je zgodna za to, pošto igrač dobija priliku da sagradi uspavani grad koji raste iz dobrih priča.

U igrama ponekad može da se živi srećno do kraja života, ili do kraja igre. Steam Next Fest nudi besplatan Fabledom demo, a oni koji su je probali kažu da je to baš jedna od takvih igara i ističu da su poželeli da je igraju do kraja. U pitanju je fantazija sa srednjovekovnim gradom u centru. Na početku je tek obično mestašce, seoce, sve dok igrač ne uposli meštane koji kreću u akciju prikupljanja građe i zidanja kuća, uzgajanja stoke i žitarica. Tu je i heroj koji za novac brani ovu idilu od uljeza.

Demo je kratak, a na ostatak mora da se sačeka (na platformi Steam može da se proba). Steam Next Fest traje do 13. februara, tako da je preostalo još malo vremena, a rani pristup igri bi trebalo da bude moguć do kraja prvog kvartala 2023. godine.

