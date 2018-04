Facebook opet porekao da prisluškuje korisnike preko mobilnih uređaja

Pored Cambridge Analytica skandala, sa kojim se Facebook bori već neko vreme, tu su i popularne teorije zavere, poput one po kojoj kompanija preko mikrofona na pametnim telefonima prisluškuje korisnike. Zahvaljujući tome, tvrde teoretičari zavere, kompanija može da otkrije šta kojem korisniku prija, te mu tako ponudi odgovarajuće reklame.

Jasno je da mnogim korisnicima ova teorija izgleda kao nešto što odgovara istini, budući da im se, čim uđu na platformu, nudi bezbroj reklama, a od kojih se mnoge često odnose na proizvode o kojima su nedavno razgovarali. Ova pojava se stručno naziva Baader-Meinhof fenomen, poznat i kao iluzija učestalosti, a postoji mnogo duže od društvenih mreža. Najbolji primer za ovaj fenomen je slučaj kada pojedinac nauči neku stranu reč, te počne da mu se čini da se taj pojam odjednom svuda upotrebljava. Tako bi ovaj fenomen mogao da se ponudi i kao objašnjenje koje tumači ovu teoriju zavere, a zasniva se na činjenici da stvarima često pridajemo više značaja nego što ga zaista imaju. Facebook je već ranije poricao takvu praksu, ali svaka teorija zavere dobije dodatnu snagu tokom nekog skandala, pa tako i ova, o kojoj se čak govorilo i tokom saslušanja Marka Zukerberga pred članovima Kongresa.

Tako je Senator Gary Peters u jednom trenutku upitao Zukerberga o ciljanom marketingu, te da li se do informacija za takvo oglašavanje dolazi preko mobilnih uređaja korisnika. Zukerberg je to odmah porekao, te podsetio Senatora da govori o teoriji zavere koja se prenosi od usta do usta, te ne predstavlja način na koji kompanija posluje. Dalje je naglasio da se audio zapisi beleže jedino kada korisnici snimaju video sadržaje koje potom otpremaju na platformu, i naglasio da su to jedini snimci koje kompanija čuva. Pretpostavlja se da svedočenje neće uticati na postojanje teorija zavere, koje će u budućnosti sigurno dobijati i nove oblike, a sve dok jednom ne postanu istina.

Izvor: Ubergizmo

Podelite s prijateljima

Tweet