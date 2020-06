Facebook pomogao FBI-u da hakuje pedofila

Godinama je muškarac iz Kalifornije maltretirao i terorisao devojčice, iznuđivao gole fotografije i video snimke i pretio da će ih ubiti i silovati ili da će ih pobiti u školama. Veliki deo ovog maltretiranja dogodio se na Facebook-u, a sada, mesecima nakon što je čovek, Buster Hernandez ili „Brian Kil“, priznao krivicu, Motherboard je otkrio da je Facebook platio kompaniji za sajber bezbednost da razvije način koji je FBI na kraju iskoristio da uhvati Hernandez-a .

Prema Motherboard-u, Facebook je platio šestocifren iznos cybersecurity konsalting firmi da razvije alat za hakovanje koji bi mogao da se infiltrira u Tails OS fokusiran na privatnost. Program je, kako se izveštava, iskoristio nedostatak u Tails-ovom video plejeru i otkrio pravu IP adresu osobe koja gleda video. Facebook je alat dao posredniku koji ga je predao vlastima, rekli su sadašnji i bivši zaposleni Facebook-a Motherboard-u. FBI je tada zamolio žrtvu da pošalje mamac film Hernandez-u, što je na kraju dovelo do njegovog hapšenja.

Postavljaju se ozbiljna etička pitanja

Optužbe za koje se Hernandez izjasnio krivima prilično su grozne, ali uloga Facebook-a postavlja ozbiljna etička pitanja – poput toga da li je u redu da privatna kompanija kupi alat da hakuje svog korisnika. Pored toga, hakovanje se dogodilo na Tails-u, a ne na Facebook-u, a portparol kompanije Tails rekao je Motherboard-u da eksploatacija nikada nije objašnjena timu za razvoj Tails-a.

Prema Motherboard-u, nije jasno da li je FBI ikad znao da je Facebook uključen u razvoj alata. Ovo je navodno jedini put da je Facebook pomogao policiji da hakuje korisnika, a portparol kompanije Facebook rekao je Motherboardu da kompanija ne želi da ovo postavi presedan. Izgleda da je Facebook u ovom slučaju opravdao svoje postupke ukazujući na to koliko je Hernandez bio strašan.

„Jedini prihvatljiv ishod za nas bio je da se Buster Hernandez suoči s odgovornošću za zlostavljanje mladih devojaka“, rekao je portparol Facebook-a Motherboard-u. „To je bio jedinstven slučaj, jer je koristio tako sofisticirane metode da sakrije svoj identitet, da smo preduzeli dodatne korake radeći sa stručnjacima za bezbednost kako bismo pomogli FBI-u da ga privede pravdi.“

Svakako, Tails ne koriste samo cyber-kriminalci. Takođe ga koriste hiljade aktivista, novinara, vladinih službenika, onih koji su preživeli nasilje u porodici i drugih građana kojima je bitna privatnost. Čak ga je i Edvard Snowden preporučio. Način na koji je Facebook došao do podataka koje je predao FBI mogao je da se koristi protiv bilo koga, ne samo protiv Hernandez-a. Nema dokaza da se to dogodilo, ali to bi moglo da bude opasno polje u koje je Facebook zašao.

Izvor: Engadget

