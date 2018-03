Facebook ukinuo Explore Feed!

Kao što znate Srbija je bila deo neuspelog eksperimenta zvanog Explore Feed. To se očigledno odrazilo i na postupanje Facebooka koji na svojoj mreži cenzuriše sve objave na ovu temu. Revnosni čuvari ugleda Zuckerberga su nam dva puta obrisali post sa ovom vešću, što je prosto neverovatna situacija. Očigledno neko ne želi da se previše priča na ovu temu, već da temu pretvori u “move along, nothing to see here” scenario.

Nakon pet meseci mučenja, Facebook je dobio feedback koji (ni)je očekivao. Korisnici iz zemalja nad kojima se vršio eksperiment, a među kojima je i Srbija, jasno su stavili do znanja da nisu zadovoljni genijalnim rešenjima koja su im nametnuta. Reakcije su bile toliko loše da smo već pisali o propasti Explore Feeda do koje je ipak došlo na kraju. Facebook je u zvaničnoj objavi objavio završetak eksperimenta i ukidanje uz navođenje razloga koji nikoga ne iznenađuju.

Facebook se oprašta od Explore Feeda

U postu Adama Mosserija, šefa News Feeda, dobili smo objašnjenje zašto se došlo do ove odluke. Za početak, svima je jasno da Facebook postoji isključivo kako bi pomagao ljudima i pružao im nesebično sve što žele. Oni stalno uvode inovacije na oduševljenje korisnika, pa je tako i eksperimentisano sa Explore Feedom.

On je bio reakcija na želje ljudi prijatelja i porodice u News Feedu a manje stranica i reklama. Facebook je to nesebično i omogućio tako što je uveo nepopularnu Raketicu. Na ovaj način podelio je klasični News Feed usput uništivši posete stranica, što je dovelo do pada poseta sajtova od preko 66%! Pojedine filme su u međuvremenu i propale zbog pada poseta, a to je i dalje aktuelna tema u Srbiji. Korisnici su istakli da im je teže da dođu do željenog sadržaja, kao da testiranje nije najbolje komuniciranu od strane Facebooka.

Ono što je još bitnije je da ovako očišćen News Feed nije bio ništa kvalitetniji, naprotiv. To su primetili i u Facebooku:

Dali ste nam svoj odgovor – ljudi ne žele dva odvojena feeda. U anketama ljudi su nam rekli da su nezadovoljni postovima koje vide i da dva feeda ne pomažu u tome da se povežu sa više prijatelja i članova porodice.

Facebook akcenat stavlja na kvalitet postova

To ne znači da će se stari Facebook u potpunosti vratiti. Mark Zuckerberg je odlučan da nas natera da uspotavljamo “smislene društvene interakcije“. To znači da će algoritam i dalje forsirati postove prijatelja gde ima najviše interakcije. Do sada se to pokazalo kao fijasko – pojedini postovi danima stoje na News Feedu i ne pomeraju se jer Facebook smatra da nam je to veoma interesantno.

Ono što nas ipak najviše interesuje je kada će Facebook ukinuti Explore Feed? Na to srećom nećemo dugo čekati, planira se uklanjanje svih tragova eksperimenta do kraja nedelje! Kako i sam Adam Mosseri kaže, Explore je trebao da pruži uzbudljiv način da pronalaze nove stranice i javne ličnosti. Zaključak je da to nije efektan način da se pronalazi novi sadržaj na Facebooku. Moramo reći da se slažemo u potpunosti.

Izvor: Facebook

