File Explorer tabovi konačno dolaze u Windows 11

Microsoftov File Explorer za Windows 11 konačno ima tab funkciju koju smo čekali, a stiže sa najnovijim ažuriranjem operativnog sistema, dostupnom za preuzimanje iz menija Settings.

I ne, ne možete ih onemogućiti

Osim File Explorer tabova, Windows 11 verzija 22H2 dolazi sa nekoliko dodatnih funkcija, onih koje nedostaju u početnom pokretanju 2H22, koje mogu ili ne moraju biti po vašem ukusu—ali ih je super lako onemogućiti ako vam se baš ne dopadaju (bar neke od njih. Sa tabovima, nećete morati da žonglirate sa nekoliko prozora samo da biste promešali nekoliko fajlova okolo, koje se neizbežno izgube u procesu i ušuškani iza drugih Windows-a. Tabovi su podrazumevano uključene u verziji KB5019509, mada možda nisu za svakoga. Postoje neke funkcije na koje ste možda navikli kao korisnik Chrome-a. Na primer, ne možete da kliknete srednjim klikom na datoteku da biste je otvorili na novom tabu, niti možete da prevučete tab u drugi prozor.

Ako želite da onemogućite tabove u operativnom sistemu Windows 11, razmislite ponovo. Ne postoji način da se to uradi, čak ni u meniju properties File Explorer-a. Jednostavno ih nemojte koristiti ako vam se ne sviđaju. Ostale funkcije uključuju nešto što se zove Suggested Actions, koja skenira i ističe tekst na ekranu ako izgleda kao datum ili broj koji biste možda želeli da sačuvate ili pozovete. Onemogućavanje predloženih radnji je jednostavno ako ste već nabavili novo ažuriranje, samo idite na System > Clipboard i isključite klizač. ‘Taskbar Overflow and easy access to Task Manager’ kako je Microsoft elokventno nazvao sledeću funkciju, daje korisnicima više prostora na taskbaru i omogućava vam da brže pristupite Task Manageru tako što ćete kliknuti desnim tasterom miša na taskbar.

Nekada ste mogli da pristupite Task Manager-u sa bilo kog mesta na taskbaru u operativnom sistemu Windows 10, tako da je Microsoft upravo slušao kuknjave korisnika kojima nedostaje ova funkcija i vratio je u svoj najnoviji OS. Deljenje na više uređaja je još jedna funkcija koja poboljšava upotrebljivost, jer je „poboljšala Windows Share iskustvo tako da možete jednostavno da delite datoteke sa više uređaja koji se mogu otkriti u blizini direktno sa desktopa, File Explorer-a, Photos-a, Snipping Tool-a, Xbox-a i drugih aplikacija. To je pomalo kao funkcija Airdrop na Mac-u.

Krajem oktobra, korisnici Windows 11 će moći da uživaju u mešanju svih svojih fotografija sa OneDrive-a, telefona i kamere u nadolazećoj aplikaciji za fotografije, zajedno sa funkcijom sećanja. Korisnici iPhone-a će čak moći da sinhronizuju svoje fotografije sa svojim Windows računarom preko oblaka, što je dobra alternativa prelasku na android. Partnerstvo Windows-a sa Amazon-om takođe znači da možete da pristupite Amazon Appstore-u sa svog računara, zahvaljujući Windows podsistemu za Android. Ako se pitate kako da ažurirate Windows da biste dobili nove funkcije, samo pritisnite taster Windows ili kliknite na Start i pretražite „update“. Iz menija za ažuriranje možete da preuzmete novu verziju operativnog sistema Windows 11. Instalacija će se desiti automatski bez da vam smeta, mada ćete morati da ponovo pokrenete sistem pre nego što promene stupe na snagu. Ako niste proveravali da li postoje ažuriranja neko vreme, možda ćete morati da uradite ovo nekoliko puta pre nego što dođete do pravog, build 22621.675.

