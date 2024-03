Final Fantasy XVI The Rising Tide DLC stiže 18. aprila

Final Fantasy 7 Rebirth je izbačen pre samo nekoliko nedelja, ali fanovi serije neće morati dugo da čekaju da igraju novi dodatak još jednom nedavnom unosu. The Rising Tide, druga plaćena ekspanzija za Final Fantasy XVI, stiže 18. aprila.

Cena 20 dolara

Datum izlaska je otkriven na panelu PAX East, gde je objavljeno da će The Rising Tide koštati 20 dolara. Međutim, ako već niste preuzeli prethodni plaćeni DLC, Echoes of the Fallen, možete nabaviti oba za 25 dolara kroz sniženu kartu za proširenje.

The Rising Tide će videti kako Klajv i njegove kohorte putuju u skrivenu zemlju Mizidiju. Oni će „otkriti tragičnu istoriju zaboravljenog naroda“ dok traže dominantu Levijatana, davno izgubljenog Ejkona vode. Kao i kod Echoes of the Fallen, radnja se odvija pre kraja glavne igre.

Oni koji pobede The Rising Tide i glavnu igru dobiće pristup novom endgame modu pod nazivom Kairos Gate. Borićete se kroz 20 nivoa sve veće težine, uništavajući jedan talas neprijatelja za drugim. Možete zaraditi nove materijale i oružje za Klajva kroz ovaj režim.

Povrh svega toga, Square Enix će objaviti besplatno ažuriranje za Final Fantasy XVI 18. aprila koje uključuje niz nadogradnji kvaliteta života. Kao prvo, moći ćete da se odmah vratite NPC-u koji vam je dao zadatak sa opcijom brzog dovršavanja. Funkcija skupa veština će vam omogućiti da sačuvate do pet veština i sposobnosti. U pozitivnom ažuriranju za pristupačnost, moći ćete da preslikate kontrole kako vam odgovara.

Izvor: Engadget

