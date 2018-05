Finska nudi svima besplatan online kurs AI

Univerzitet u Helsinkiju u Finskoj pokrenuo je kurs veštačke inteligencije, koji je potpuno besplatan i otvoren za sve širom sveta. Za razliku od novog AI kursa za redovne studente Carnegie Mellon-a, koju je institucija stvorila da obučava buduće stručnjake na terenu, Helsinki nudi početni kurs za one koji žele da saznaju više o toj temi. Mnogi tehnološki giganti poput Google-a, koji je takođe početkom godine ponudio besplatan kurs mašinskog učenja i veštačke inteligencije, sada imaju divizije koje rade na projektima veštačke inteligencije, a čak i čitava ne-tehnološka industrija već zavisi od AI za različite zadatke. Međutim, kako je rekla Janina Fagerlund iz partnerskog projekta univerziteta (Reaktor – firma koja se bavi tehnološkom strategijom), ljudi možda nisu svesni da na njihove živote svakodnevno utiče AI.

Fagerlund je pomenula upotrebu AI u prehrambenoj industriji za sortiranje proizvoda i ostalih predmeta u objektima. I dok verovatno mi znamo da Facebook koristi AI za prepoznavanje lica, mnogi ljudi možda ne znaju. S tim na umu, kurs koji nudi Univerzitet u Helsinkiju se usredsređuje na osnove, počevši od definisanja onoga šta je AI te objašnjavajući kako može da rešava probleme. Materijali takođe govore o tome kako se AI već koristi u stvarnom svetu, a u drugom delu kursa objašnjava kako funkcioniše mašinsko učenje i koje su neuronske mreže. Kako biste završili kurs trebaće oko 30 sati, koji može da vam obezbedi dva ESPB preko Open University-a ako ste iz Finske. Ako živite van Finske, moraćete da se zadovoljite sertifikatom koji možete okačiti na svoj LinkedIn profil.

#Finland offers free online AI course to anyone, anywhere in the world. So far 24,000 have signed up. https://t.co/L8c2XYyKAb via @ylenews #AI #artificialIntelligence #tech #education #learning

