Google ponudio besplatne kurseve mašinskog učenja i veštačke inteligencije

Learn with Google AI je novi projekat ovog internet diva kojim će područje mašinskog učenja i veštačke inteligencije približiti većem broju ljudi, a pre svega programerima. Google-ovi stručnjaci osmislili su i potpuno besplatno dali svima na korišćenje veći broj online lekcija, kurseva, vežbi, studija slučaja, kao i vizualizacija i primera iz prakse za brojna područja povezana sa AI tehnologijama.

Istraživači, developeri, naučnici, studenti, i svi drugi zainteresirani na sajtu Learn With Google AI mogu da pronađu interaktivne edukativne module prilagođene svojim željama, potrebama i nivou znanja. Jedan od zanimljivijih kurseva je i Machine Learning Crash Course, osnovna edukacija o mašinskom učenju izvorno napravljena za Google-ove zaposlene, koja je sada dostupna svima. U njoj se uče osnove mašinskog učenja kroz korišćenje Google-ovog TensorFlow API-ja, od početaka pa sve do izrade neuronskih mreža.

Kurs traje 15 sati i sadrži 25 lekcija i preko 40 vežbi na kojima se može učiti. Primeren je i onima koji nemaju nikakvog iskustva sa mašinskim učenjem, ali Google-ovci kažu da bi bilo dobro imati predznanje iz Pythona, osnova programiranja i algebre. Ovo je tek prvi kurs u nizu koji će iz Google-ovih laboratorija stići u javnost, najavljeno je iz kompanije.

