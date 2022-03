Fitbit povlači iz prodaje milion Ionic pametnih satova

Fitbit je, zbog opasnosti od pregrevanja i samozapaljenja, odlučio da povuče više od milion Ionic pametnih satova. Ovaj sat se proizvodio od 2017. do 2020. godine, a proizvodnja je prestala neposredno pre nego što je Google kupio ovu kompaniju u januaru 2021. godine. Međutim, zalihe Ionic satova su se prodavale sve do decembra 2021. godine.

Za to vreme je u SAD-u prodato oko milion ovih satova, dok je u drugim državama prodato još 693.000 primeraka. Pokazalo se da je od tih 1.7 miliona primeraka u 115 slučajeva u SAD-u, i još u 59 slučajeva širom sveta, došlo do pregrevanja baterije, od čega je u 78 slučajeva došlo do zapaljenja uređaja i povređivanja njihovih vlasnika. U najmanje šest slučajeva povrede su bile teške – u četiri slučaja opekotine su bile drugog stepena, a u dva slučaja trećeg stepena.

Zbog svega toga, Fitbit je odlučio da svim vlasnicima Ionic satova ponudi mogućnost da ih vrate, bez obzira da li oni funkcionišu normalno ili ne. Ukoliko ih vrate, dobiće nazad iznos od 299 dolara, kao i specijalan popust na kupovinu drugih (pojedinih) Fitbit uređaja.

Ukoliko posedujete Ionic sat, a niste sigurni da li on pripada rizičnoj grupi, pogledajte poleđinu sata. Ukoliko kao broj modela piše FB503, to znači da postoji realna mogućnost od pregrevanja baterije i sat bi trebali da prestanete da upotrebljavate i svakako ga zamenite.

U saopštenju, kompanija je takođe naznačila da nijedan drugi model fitnes trekera ili pametnog sata iz ove kompanije nije ugrožen.

Izvor: ZDNet

