Flopi sa potpisom Stiva Džobsa procenjen na 7.500 dolara

Da li znate koliko vredi potpis Stiva Džobsa? Ako je suditi po aukcijskoj kući RR Auction, on vredi više od novog vrhunskog 16“-nog MacBook Pro-a i iPhone-a 11. Naime, flopi disk sa potpisom Apple-ovog suosnivača ponuđen je na aukciji, a procena aukcijske kuće je da će taj predmet dostići vrednost od oko 7.500 dolara.

Ovako visoka procena je napravljena zahvaljujući tome što Džobs nije davao mnogo autograma. Vrednosti dodaje i to što se on nalazi na proizvodu koji je poželjan kolekcionarima, jer je direktno vezan za Apple. Na potpisanom flopiju se nalazi Macintosh System Tools 6.0 softver, a on najverovatnije datira iz 1988. godine.

Aukcijska kuća očekuje da će ovaj predmet dostići procenjenu cenu. Trenutna najviša ponuda je nešto preko 5.000 dolara, a do kraja aukcije ostalo je još nedelju dana. Ipak, već sada možemo sa priličnom sigurnošću da kažemo da ovo neće biti najskuplja Džobsova memorabilija – u septembru je poster za originalni Toy Story crtani film sa njegovim potpisom prodat za više od 30.000 dolara.

