Fortnite – nova sezona dodaje Optimusa Primea i omogućava vam da jašete raptore

Stvari postaju prilično divlje na ostrvu Fortnite. Epic je upravo lansirao najnoviju sezonu igre battle Royale, dovodeći je do Poglavlje 4: Sezona 3, i zove se, na odgovarajući način, „Wilds“.

Poglavlje 4: Treća sezona debituje i čini mapu Battle Royale divljom

Epic ga je najavljivao tokom prošle nedelje – uključujući i trejler na Summer Game Fest-u. Velika promena je u tome što je centar mape u suštini uništen, otkrivajući novu oblast džungle za istraživanje, zajedno sa ruševinama.

Da bismo pratili ovu temu, postoje neke značajne promene u igri. Neki od njih uključuju: povratak raptora, koje sada možete da jašete; sposobnost grind on vines; blato kroz koje možete da se provučete za prikrivenu kamuflažu; novi biljni život sa kojim se treba boriti (uključujući eksplozivno cveće); i oružje kao bumerang i tegle pune neprijateljskih osa. Postoje i neki elementi Transformersa ove sezone – što nije iznenađenje, s obzirom na premijeru Rise of the Beasts – poput oružja zvanog Cybertron Cannon koje izgleda prilično teško. Na drugim mestima, Optimus Prime će biti dostupan ako kupite ovosezonsku borbenu propusnicu, a njegov životinjski pandan, Optimus Primal, dolazi u prodavnicu artikala.

Na drugim mestima postoji velika promena kada je u pitanju jezik Fortnite-a. Kako Epic objašnjava, „pijuci se sada zvanično nazivaju pijucima umesto alata za berbu“. U redu, možda to i nije tako velika promena, ali sada ima mnogo smisla kada igra nudi režim Zero Build gde se resursi ne mogu sakupljati.

„Wilds“ prati „Mega“ sezonu Fortnite-a, koja je dodala temu sajberpanka i koja je počela u martu. To je uključivalo saradnju sa Coachella, Star Vars, Attack on Titan, Spider-Man: Across the Spider-Verse i Final Fantasi umetnikom Ioshitaka Amanom, zajedno sa nekim velikim promenama u ekonomiji kreatora.

