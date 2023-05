Fortnite dodaje rangiranu igru u slučaju da vam treba drugi način da otkrijete da niste dovoljno dobri

Fortnite je ranije privremeno imao tabele lidera, sa ograničenim vremenskim režimima kao što su Solo Showdown i Blitz Showdown koji dodaju više konkurentskih opcija, a režim Arena ima svoj Hipe Score i Bus Fare.

Recite zbogom Areni i pozdravite rangiranje

Kao što je Fortnite tim u Epic-u najavio, Arena se ukida i rangirana igra će stići u ažuriranju v24.40. Poboljšanje ranga će se zasnivati na broju ubistava koje tim ili solo igrač postigne u meču (sa ubistvima kasnije u meču i ubistvima igrača visokog ranga koji vrede više), kao i njihovom plasmanu na kraju. Traka napretka koja prati koliko su igrači udaljeni ili od sledećeg ranga ili od pada nazad na prethodni će se pojaviti na levoj strani ekrana u lobiju, a izbor tima će se zasnivati na najbolje rangiranom članu svakog tima.

Nekoliko promena balansa će uticati na rangiranu igru:

Ograničenja materijala će biti smanjena sa 999 na 500.

Stope žetve će biti malo povećane.

Igrači će ispustiti 50 svakog materijala kada budu eliminisani.

Igrači će moći da napreduju kroz osam kategorija: bronza, srebro, zlato, platina, dijamant, elita, šampion i nestvarno. Sve od bronze do dijamanta biće podeljeno u tri ranga, dok će Elita, Šampion i Unreal sadržati po jedan rang. Ako pogodite Unreal, to znači da ćete ostati na tom rangu do kraja sezone i pridružiti se rang-listi, sa brojem iza vašeg imena koji prati vaš položaj na njemu.

Rangirana igra će biti opcija i u battle royale (solo, duo i timovi) i nulti gradnji (duo), sa posebnim rangom za svaki. Samo podesite prekidač u predvorju pre nego što pronađete meč da biste ga uključili—mada će novi igrači morati da završe zadatak da nadžive 500 protivnika pre nego što mogu da uđu u rangiranu igru.

Nulta rangirana sezona trajaće do kraja 3. sezone Fortnite poglavlja 4 i biće prilika za programere da „izvrse bilo kakva prilagođavanja problema i zabrinutosti koje se pojave“ pre nego što rangirane sezone počnu po istom rasporedu kao i obične. Sezonska kozmetika se može zaraditi tako što ćete završiti rangiranu hitnu potragu pre kraja meča, sa konačnom nagradom nulte sezone, emocijom koja prikazuje boju vašeg ranga koja se zove Burn Bright Emote.

Fortnite je nedavno postao olimpijski sport, na neki način, pridruživši se Gran Turismu, Chess.com i drugim video igrama u Olimpic Esports Series 2023.

Izvor: Pcgamer

Podelite s prijateljima

Tweet